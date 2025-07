Muere Iván Zárate: el músico fue ejecutado en pleno conicerto durante transmisión en vivo

La muerte de Iván Zárate, mejor conocido como ‘El Black’, encendió las alarmas entre usuarios de internet, pues el músico fue ejecutado mientras ofrecía una presentación en vivo en la colonia Cerro de la Campana. Cabe destacar, que el evento se transmitía en vivo en redes sociales, por lo que internautas lograron ver a través de las pantallas de su celular el trágico suceso.

Iván Zárate, apodado ‘El Black’, era un sonidero de 33 años originario de Monterrey. Su influencia en su comunidad fue tal, que en Instagram alcanzó los 400 mil seguidores, red social en la que se caracterizó por su hermetismo respecto a detalles de su vida personal, pues únicamente se dedicaba a promocionar su trabajo.

No obstante, la triste noticia de su fallecimiento se hizo pública el 17 de julio durante la madrugada. Los hechos ocurrieron en la colonia Cerro de la Campana, mientras se amenizaba un evento. Una persona se acercó al escenario, y disparó un arma de fuego, provocando el fallecimiento de Iván Zárate, quien no cayó en cuenta de lo que sucedía, pues los audífonos que llevaba puestos no le permitieron escuchar lo que ocurría a su alrededor.

Sus familiares rápidamente lo trasladaron a un hospital, no obstante, el músico perdió la vida debido a la gravedad de las heridas tan solo unas horas después de su llegada al nosocomio.

Autoridades ya investigan el caso y los motivos que llevaron al sujeto a arrebatarle la vida a Iván Zárate, sin embargo, hasta el momento no hay sospechosos detenidos.

La muerte de Iván Zárate quedó registrada en video

El evento en el que Iván Zárate se presentó junto a sus colegas, se transmitió en vivo en la página de Facebook ‘Black System’, de tal manera que en el video se puede ver al músico disfrutando de momento, sin saber que minutos después perdería la vida.

La situación causó indignación en internet, donde usuarios dejaron mensajes de pésame y condolencias para la familia del fallecido.