Pablo Lyle está a punto de salir de prisión luego de cumplir una condena por el fallecimiento de Juan Ricardo Hernández; sin embargo, parece que su caso daría un giro inesperado, ya que al salir podría enfrentar una demanda millonaria.

Pablo Lyle enfrenaría millonaria demanda después de salir de la cárcel

De acuerdo con el programa ‘Despierta América’, la familia de Juan Ricardo Hernández interpuso una demanda contra Pablo Lyle para obtener una indemnización económica, con el objetivo de compensar gastos funerarios, atención psicológica, entre otras cosas.

En este sentido, la familia de Juan Ricardo Hernández busca una compensación de 1 a 5 millones de dólares, es decir, más de 90 millones de pesos mexicanos.

“En corte se tiene que probar que han existido daños y se tiene que probar que quizás, Pablo Lyle tenga esa cantidad de dinero para poder dárselos. Pablo Lyle se tiene que defender en todo este proceso”, comentó Astrid Rivera, colaboradora del programa.

Abogada comparte detalles sobre el estatus legal de Pablo Lyle

Durante la transmisión de ‘El Gordo y La Flaca’, los conductores contaron con un enlace especial con una abogada, misma que detalló que ese tipo de prisión cuenta con mayor flexibilidad para los internos.

“Esa es la prisión donde mandan a uno cuando le quedan seis meses o un año máximo para ya uno salir. El beneficio es que si uno lo cuenta puede ser días, puede ser meses, pero sí pronto ya él va a salir de la prisión estatal en la Florida”, explicó la especialista.

Sentencia de Pablo Lyle (Captura de Pantalla)

Por otra parte, al respecto de las dudas sobre la reducción de su condena por buena conducta, la abogada señaló que no hay nada confirmado, ya que el expediente de Pablo Lyle se mantiene igual.

“No es más relajado, pero sí tienen más privilegios, no quiere decir que podemos especular ni decir que estará en libertad. Eso no se ha mencionado, revisé el registro de la corte y no hay ninguna información. Tiene que cumplir sus 8 años de probatoria cuando cumpla sus 5 años en prisión”, comentó.