Participante de La Casa de los Famosos México 3 pierde la vista de un ojo tras hacerse una cirugía estética

La Casa de los Famosos México se convirtió en uno de los programas más exitosos de la televisión mexicana en los últimos años. La gran retención de audiencia hizo que los productores de este reality show confirmaran una tercera temporada.

Con pequeños espacios en Hoy, los televidentes han podido conocer a cada uno de los concursantes que harán todo lo posible para apagar las luces de la casa más popular en todo el país.

Ente todos los confirmados, en los últimos minutos se comenzó a popularizar la noticia revelada por Televisa: "Famoso conductor y actor revela que perdió la vista de un ojo tras hacerse una cirugía estética “, escribió la compañía en una nota periodística.

De acuerdo con la fuente antes citada, el famoso compartió cómo se adaptó a ver con un solo ojo, ya que perdió la vista después de hacerse una cirugía estética para eliminar las ‘bolsitas’ de los ojos.

Todo comenzó cuando el también creador de contenido se cuestionó quitarse unos añitos: “¿y si me quito unos añitos y me quito las bolsas de los ojos (…) me quité las bolsas de los ojos y también la vista de un ojo porque salió mal la operación”.

Antes de realizarse la operación, los médicos le indicaron las consecuencias que podría tener dicha cirugía, pero no prestó mucha atención, ya que no tenía contemplado que algo pudiera salir mal.

“Cuando vas a una operación estética, firmas porque puede haber cosas, yo hasta me grabé mientras me lo estaban haciendo, por la noche se hizo un coágulo y aplastó el nervio óptico y perdí la vista. Es un caso entre 500 mil, pero pasa”, señaló.

¿Quién es el participante de La Casa de los Famosos México 3 que perdió la visión de un ojo?

Televisa aseguró que Shiky fue quien perdió la visión de su ojo. El décimo participante es un actor y conductor de televisión y radio de origen español, aunque con “sangre mexicana”.

Inició su carrera en Telehit en 1998. En 2013 regresó a México para participar en “Turnocturno 8”, un late night show junto a Facundo.Fue colaborador del programa “Ya Párate!” durante cinco años y participó en el reality show “Lucky Ladies” para Fox.

También tuvo una sección en “Arriba la tarde” de Azteca TV. Actualmente, tiene su propio podcast llamado “Somos lo que hay”y un show de stand up comedy.