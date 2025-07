Yungblud prepara sorpresa para México: ¿de qué se trata?

Se viene el estreno de Yungblud: Are You Ready, Boy?, el documental musical que revela los momentos más honestos y transformadores del artista británico, una de las figuras más influyentes del rock alternativo actual.

La historia revela los momentos más honestos y transformadores de la carrera del músico británico.

Del director de documentales musicales Paul Dugdale (Hans Zimmer & Friends: Diamond in the Desert; 2025), ganador de premios Emmy y BAFTA, este largometraje documenta una experiencia única: Yungblud interpretando en vivo y por primera vez su álbum más personal, Idols, en el legendario Hansa Studios de Berlín, el mismo espacio donde David Bowie creó su éxito Heroes y también donde la banda irlandesa U2 grabó One.

Las cámaras lo captan todo: un proceso creativo honesto y visceral, en el que el artista se reencuentra con su voz interior. En un entorno íntimo y cargado de historia, se registran 12 nuevas interpretaciones en directo que celebran la autenticidad, el caos y la libertad artística.

Berlín, ciudad símbolo de la contracultura y la creatividad, se convierte en el escenario perfecto para las grabaciones del documental que es una carta abierta sobre lo que significa ser artista en una era de ruido y expectativas. Con una estética cruda y reveladora, esta experiencia cinematográfica está pensada tanto para los seguidores fieles como para quienes desean descubrir el poder transformador de la música.

¿Cuándo y dónde se podrá ver a Yungblug?

Este contenido llegará a la pantalla grande con Cinépolis +QUE CINE los días 20 y 24 de agosto, con funciones en salas seleccionadas, la preventa ya está activa.

La preventa está disponible y el contenido estará disponible en 18 ciudades de la República Mexicana, incluyendo CDMX, Monterrey, Guadalajara, Morelia, León, Tijuana, entre otras.