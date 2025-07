Sai se consolida en México y habla de su carrera musical más allá de Yeri Mua

El artista colombiano Sai está viviendo un momento de consolidación en su carrera, impulsado por un sonido urbano y una conexión cada vez más fuerte con el público mexicano. Conocido también por su relación con la influencer Yeri Mua, el cantante está demostrando, con cada paso, que su proyecto musical tiene una identidad propia y contundente, como lo prueba su más reciente sencillo, “MUA”.

Acompañado por El Barto, Sergio Acosta y Mauro Dembow, Sai presenta en “MUA” una pieza de dembow provocadora que celebra el poder de una mujer que se impone sin pedir permiso.

La canción, con su mezcla de ritmo callejero y letras atrevidas, se aleja del romanticismo para enfocarse en la presencia y la atracción: “Ese tema es una chimba. Cuando me lo mandaron, pensé en manifestar lo que me está pasando ahorita. Es la descripción de una mujer que no necesita presentación”, afirmó Sai sobre el sencillo, cuyo video fue grabado en Chile.

Más allá de este lanzamiento, la carrera de Sai ha encontrado un hogar en México. En entrevista con Publimetro, el artista expresó su felicidad por la recepción del público: “Estoy muy feliz porque en este año ya he venido tres veces. Se siente muy en familia con la gente caminando en la calle”, comentó.

Este éxito no es casualidad, sino el resultado de un trabajo constante que él mismo describe como una manifestación: “Yo lo dije en un tema que se llama ‘Pa´Darte Perreo’. Y en el tema digo: ‘Chile, México y Colombia’. Y este mismo año fuimos a Chile, y ahora en México estoy haciendo mi primera gira de medios y tuve mi primer show en Veracruz”, señaló agradecido.

Fiel a su filosofía, Sai busca mantener la autenticidad en su propuesta: “Yo siempre intento hablar con la verdad. Yo sí tengo mi personaje que es Sai y pues que soy yo porque también es Simón, pero todo es lo mismo y todo es real”, explicó al medio. Esta autenticidad se nutre de diversas influencias, desde el rock en español que escuchaba su madre hasta la música clásica de su tío.

Su relación con Yeri Mua ha sido un catalizador, conectándolo con una nueva audiencia y con México a un nivel más personal: “La estoy conociendo a ella, que es hermosa como persona. Conecté mucho con ella, por eso es que aquí estamos”, confesó.

Esta conexión ya está dando frutos profesionales, pues adelantó que grabaron un tema juntos “allá en la playa”, generando gran expectación entre los seguidores de ambos. Con su aprecio por el “perreo mexa” y el éxito de “MUA”, Sai se perfila como una figura clave en la escena urbana latina.