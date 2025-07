Así luce Sheyla Tadeo tras perder más de 50 kilos y donar piel para niños quemados

La cantante Sheyla Tadeo se apoderó de las redes sociales tras confesar cuántos kilos bajó de peso y qué hizo con parte de su piel. Sí, los medios de comunicación y creadores de contenido revivieron lo dicho por la también actriz durante una entrevista para Cadenatres.

“Me hice una parcial lipectomía, con el doctor Alejandro Andrade, cirujano plástico reconstructor, y dentro de esta cirugía doné la piel que me quitaron”, expresó la famosa.

El médico le dijo a Sheyla que había la posibilidad de que donara el sobrante de su piel a niños que habían sufrido quemaduras o a personas con pie diabético, por lo que no lo pensó dos veces y aceptó hacer la donación.

“Alejandro me dijo que si quería donar mi piel a los niños quemados y personas con pie diabético y la verdad no fue algo para pensarlo dos veces, porque mi piel era factible para un procedimiento de injertos, estuviera mal si no hubiera dicho que si”, reflexionó.

Sheyla Tadeo suma más de 200 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram

Sheyla también reveló en una entrevista con Mara Patricia Castañeda que fue blanco de críticas en redes sociales por su apariencia física. Pese a que en más de una ocasión ha sentido el impulso de responder con dureza, prefiere mantenerse tranquila y evitar conflictos innecesarios.

“Le tienen un odio a las personas como yo, gorditas. Me dicen cosas horribles y yo pienso: ‘¿Es en serio que venimos a este mundo a agredirnos?’. Yo no ando etiquetando a nadie. No me gusta que me etiqueten ni que hablen solo de mi peso. Yo puedo hablar de muchas cosas, y el peso no me define”, expresó la también comediante.

Sheyla piensa que este tipo de agresiones en línea tienen raíces profundas en la cultura, donde se ha normalizado juzgar a las personas por no encajar en ciertos estereotipos.

“Creo que no lo piensan. Hasta puede ser algo cultural; puede venir de ahí la raíz de que no se acepte a las personas que son diferentes a un estereotipo ‘normal’. No entiendo qué podría llevar a la gente a criticar, yo nunca le he gritado nada a nadie”, manifestó.