Arturo Banus: El productor nominado al Latin Grammy que busca el sonido real del artista

Con una nominación al Latin Grammy bajo el brazo y una filosofía de trabajo centrada en la esencia del artista, el productor e ingeniero de mezcla Arturo Banus es una de las figuras clave detrás del rock latino contemporáneo. Desde su estudio, el venezolano es la mente maestra en producciones de alta calidad para bandas icónicas como La Vida Boheme, Malanga y Stratuz.

El 2024 marcó un hito en su carrera con la nominación al Latin Grammy en la categoría de “Mejor Álbum de Rock” por su trabajo en “Diaspora Live, Vol. 1” de La Vida Boheme, una de sus colaboraciones más queridas.

En una entrevista con Publimetro, Banus confesó la sorpresa y satisfacción que trajo este reconocimiento: “No nos esperábamos llegar tan lejos. La nominación es un sueño; estar considerado por una organización tan importante como los Grammy y al lado de artistas y productores que uno siempre admira es increíble”, expresó, asegurando que, pese al éxito, mantiene los pies en la tierra: “Seguimos trabajando con el mismo ánimo y la misma humildad”.

Este reconocimiento se suma a galardones previos como el Premio Pepsi Music al “Mejor Álbum de Rock del Año” en 2023 por “Osculum Pacis” de Stratuz. Con la vista puesta en el futuro, Banus admitió que la meta ha evolucionado: “La más obvia creo que ya no es una nominación sino ganar. Ahora todos queremos ganar”, afirmó.

Sin embargo, aclaró que el verdadero objetivo trasciende el trofeo: “No es para obtener un premio, simplemente para darle la vibra y la calidad que necesitan los álbumes para llegar a la mayor cantidad de gente”.

A pesar de que el 2025 ha iniciado “un poco lento en comparación con otros años”, Banus se muestra satisfecho, trabajando con “artistas exquisitos” y creativos.

Su éxito radica en su enfoque particular, que define como un servicio al músico: “Soy un tipo de ingeniero o productor que me gusta complacer a mis clientes. Me gusta absorber su sonido, reflejarlo de la manera más bonita que yo puedo, y no necesariamente influenciar con mi estilo, sino resaltar lo que ellos ya son”, explicó.

Su máxima es clara: “La gente no quiere escuchar a Arturo Banús, quieren escuchar a La Vida Boheme a Malanga y Stratuz”.

Para los nuevos talentos que buscan su identidad, Banus actúa como un guía, aplicando sus más de 15 años de experiencia para orientarlos por caminos que sabe que funcionan, aunque siempre consciente de que en la música “nunca hay una fórmula mágica”. Arturo Banus continúa generando éxitos, demostrando que su mayor talento es hacer brillar el de los demás.