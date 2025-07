La última canción de Ozzy Osbourne: así se despidió con ‘Paranoid’ en vivo

Ozzy Osbourne ya sabía que no volvería al escenario. El 5 de julio de 2025, en su natal Birmingham, el legendario líder de Black Sabbath cerró su última presentación en el concierto Back to the Beginning con una canción que lo acompañó toda la vida: “Paranoid”.

“¡La última canción!”: Ozzy se despidió con el alma

Antes de comenzar el tema, Ozzy se dirigió al público con la voz entrecortada, sabiendo que estaba a punto de cerrar su historia sobre el escenario:

“Desafortunadamente, hemos llegado a nuestra última canción para siempre. Su apoyo a lo largo de los años ha hecho posible que vivamos como lo hacemos. Gracias de corazón. ¡Vuélvanse locos! ¡La última canción!”, y entonces, lo hizo.

Una despedida cruda, real, inolvidable

Ozzy interpretó “Paranoid” visiblemente cansado, desafinado y con dificultad para respirar, pero eso no detuvo su entrega. Desde un sillón negro, sin poder levantarse, sacó fuerzas para levantar a su público una vez más.

No había escenografía estridente ni efectos especiales. Solo Ozzy, su voz y el amor del público que lo ovacionó hasta el final. Entre lágrimas y gritos, el estadio Villa Park se vino abajo con la última nota del Príncipe de las Tinieblas.

Murió 17 días después

Esa fue su última canción. Y 17 días después, el 22 de julio, Ozzy murió a los 76 años, rodeado de su familia. Su fallecimiento fue confirmado por su esposa Sharon, aunque la causa oficial no ha sido revelada.

Hoy, esa última interpretación de “Paranoid” se vuelve un testamento sonoro. Ozzy no solo cantó, se despidió con lo que amaba hacer. Y lo hizo frente a su gente.