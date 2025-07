Montserrat Oliver confiesa haber perdido parcialmente la vista tras un infarto

Montserrat Oliver hizo una fuerte revelación, pues confesó que un infarto en el nervio óptico le provocó la pérdida parcial de la vista, por lo que ahora no ve muy bien de uno de sus ojos. La conductora y actriz narró cómo sucedieron los hechos, luego de coronarse como socia de un centro dedicado a la oftalmología.

En días recientes, Montserrat Oliver se presentó como socia de ‘Salud a la vista’, centro especializado en diagnóstico y cirugía oftalmológica, por lo que se dirigió a TVNotas para destacar la emoción que le provoca formar parte de este proyecto.

Montserrat Oliver revela cómo perdió la vista

Asimismo, reveló al medio la manera en la que perdió la vista parcialmente: “Yo he tenido dos problemas fuertes en la vista. El primero fue hace 15 años. Un día haciendo ejercicio aquí en la Ciudad de México y de la nada sentí como si alguien me hubiera tomado una foto con flash. Me ardió muchísimo”.

“Resulta que me dio un infarto en el nervio óptico central. Me nubló y perdí parte de la vista. Por ejemplo, si comienzo a maquillarme el ojo derecho, ya no veo lo que me maquillo. No hubo recuperación ni vuelta atrás. Veo borroso de un ojo, solo poquito, tampoco es que sea completo”, aseguró.

También narró las dificultades a las que se enfrentó por no encontrar un centro oftalmológico cerca: “El otro problema fue hace poco, recuerdo que era sábado. Me puse a cortar el pasto en el ranchito y me entró algo al ojo. No sabía qué hacer (...) tuve que ir a emergencias y lamentablemente no tenían la maquinaria adecuada para atenderme”

“Los especialistas me dijeron que lo rasgué por una basura que me entró. Gracias a Dios me lo curaron y todo está bien. Literalmente es un abrir y cerrar de ojos podrías perder la vista”, concluyó.