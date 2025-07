¿Oasis defiende la infidelidad? Las fuertes palabras de Liam en pleno concierto

Mientras se presentaba en Manchester, Liam Gallagher, el cantante de Oasis, hizo una advertencia contundente: no habrá kiss cam, ni cámaras ocultas que expongan a las parejas en la pantalla.

Durante la gira mundial Live ’25, Gallagher comentó sobre el escándalo relacionado con Coldplay y una pareja que apareció en la pantalla gigante, subrayando que “no es asunto suyo con quién vengas o con quién te relaciones”, añadiendo que Oasis no incorpora ese tipo de espectáculo en sus presentaciones.

¿Por qué Oasis prohíbe el uso de kiss cam en sus conciertos y qué dicen sobre la vida privada de sus fans?

Durante su espectáculo, Liam habló al público: “¿Hay alguna pareja por aquí? No se preocupen, no tenemos esa mierda de cámara al estilo Coldplay. No nos importa con quién estés, no es nuestro puto negocio” antes de interpretar temas clásicos como Slide Away.

Al expresar su descontento con la idea de la kiss cam, refiriéndose a ella como “snidey camera shit”, Gallagher enfatizó que Oasis no pone en exhibición la vida privada de las personas que asisten a sus conciertos.

Reacciones y contraste con Coldplay

El comunicado gana relevancia tras el incidente que se volvió viral en un concierto de Coldplay en Boston, donde la kiss cam enfocó al director ejecutivo de Astronomer, Andy Byron, y a Kristin Cabot, en un momento incómodo que provocó un revuelo tanto público como en el lugar de trabajo. En contraste, Oasis se presenta como una agrupación que evita incluir en sus presentaciones cualquier aspecto que pudiera molestar a los asistentes.