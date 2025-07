Ofelia Medina se abre sobre los retos más grandes de ‘MasterChef Celebrity’: “Hubo tensión”

Ofelia Medina se despidió de ‘MasterChef Celebrity’ llevándose el título de semifinalista. Además, se robó el corazón de la audiencia, pues no solo su talento culinario le mereció los reflectores, sino también brilló por su personalidad y conocimientos, coronándose como una de las favoritas del público para llevarse el premio millonario.

A pesar de que la aventura de ‘MasterChef’ terminó para Ofelia, ella recuerda su paso por el reality con alegría, pues, además de haber obtenido innumerables enseñanzas, también conoció personas que cambiaron su perspectiva y el rumbo de su vida, tal como lo reveló en una entrevista exclusiva con Publimetro.

Ofelia Medina Imagen: cortesía (J A FLORES)

Ofelia Medina le hace honor a la cocina mexicana en ‘MasterChef Celebrity’

“Me motivó el juego que significa esta competencia, encontrar a quien cocine mejor de un grupo de personas, en este caso, celebridades por generaciones”, explicó Ofelia acerca de lo que la impulsó a aceptar el reto de ‘MasterChef Celebrity’.

La conexión de Ofelia Medina con sus raíces se hizo notar a través de sus preparaciones en la cocina más famosa de México. “En general, mis platillos favoritos fueron los relacionados a la cocina mexicana, pues siempre intenté subrayar nuestra propia cultura gastronómica. Por eso, cada que era posible, tomaba la opción de cocinar platillos que incluyeran ingredientes mexicanos”.

Asimismo, su paso por la cocina la orilló a formar vínculos inesperados, de los cuales obtuvo aprendizajes y una gran amistad. “Pertenecí a la generación de los clásicos, es decir, los mayorcitos. Nosotros no hemos tenido mucho contacto con influencers y todo lo que tiene que ver con redes sociales; entonces, el encuentro con los más jóvenes fue muy productivo. Ellos aportaron su juventud y sus conocimientos, por lo que ganamos mucho público joven”.

Ofelia también demostró su gratitud con el panel de jueces conformado por el chef Herrera, el chef Poncho y la chef Zahie. “Los jueces siempre hicieron su trabajo y yo estoy muy agradecida con ellos”.

Ofelia Medina Imagen: cortesía (TOÑO FLORES)

Los retos se hicieron presentes en ‘MasterChef Celebrity’

A pesar de los buenos momentos, también existieron dificultades para Ofelia Medina, siendo el tiempo su peor enemigo: “Todo se tiene que hacer en un tiempo muy limitado, eso para mí fue lo más difícil”.

Y aunque no esperaba que la paella que preparó fuera su último platillo en la competencia, lo aceptó con sabiduría y madurez: “Uno siempre va con ganas de no salir, pero las cosas se van dando y hay que aceptarlo”. No obstante, confesó que, si se da la posibilidad de una revancha o una aparición especial en próximas ediciones, accedería a la invitación con gusto.

“Siempre hubo momentos de tensión y nerviosismo, pero haber conocido a quienes no conocía y haber vuelto a trabajar con quienes ya había compartido proyectos, para mí fue un gran regalo, un gran deleite. Siempre hubo mucha armonía entre nosotros y siempre intercambiamos conocimientos”, confesó.

Andrea Noli, Carlos Quirarte y Dani Valle se medirán en la final de la competencia, y, aunque Ofelia Medina no tiene un favorito, resalta las fortalezas de cada uno: “De Andrea, su conocimiento de la cocina internacional; de Carlos, su conocimiento de la cocina mexicana, y de Dani, su conocimiento y originalidad, porque él es muy creativo a la hora de cocinar”.

Ofelia Medina Imagen: cortesía

Ofelia Medina se acerca a su público más joven con nuevos proyectos

Ofelia Medina se convirtió en una de las participantes más queridas de esta edición de ‘MasterChef’, y algo que la hizo resaltar fue la manera en la que recitaba poemas. “He trabajado desde hace muchísimos años acerca de Sor Juana Inés de la Cruz, Rosario Castellanos, Frida Kahlo; en general, poesía femenina. He hecho espectáculos, he hecho lecturas, entre otras cosas. Creo que la poesía es algo que nos gusta a los mexicanos y las mexicanas, y yo disfruto mucho de leerla y de recitarla, y en ‘MasterChef’ encontré un espacio para hacerlo”.

La actriz está consciente del amor que se le externó en redes sociales, lo que se atribuye a que la audiencia mexicana pudo conocer su verdadera personalidad: “Por primera vez me vieron en un reality con reacciones reales, porque el público estaba acostumbrado a verme interpretar personajes, no cómo soy como persona. También por la convivencia, la relación que construí con mis compañeros”.

Ahora que el público más joven expresó su admiración por ella, Ofelia ya está planeando una estrategia para seguir conectando con ellos: “Desde hace tiempo pensé que, después de ‘MasterChef’, sería bueno comenzar un programa o una plataforma y compartir contenido relacionado a la gastronomía, humor, poesía y erotismo, que son ingredientes que nos gustan mucho”.

Ya que Ofelia Medina terminó su participación en ‘MasterChef Celebrity’, no será posible verla cada domingo; no obstante, tiene diversos proyectos en puerta para los interesados en seguir su trabajo: “Voy a estar en una serie que se comienza a filmar los primeros días de agosto y tengo propuestas para hacer una película. De igual manera, se acaba de estrenar en Netflix una película con Lucero y Benny Ibarra que se llama ‘Nuestros tiempos’, y una más nueva aún, que se llama ‘Juegos de seducción’, con Diego Boneta y Martha Higareda”.