Zhang Yiyang, famoso idol y actor asiático es ejecutado tras asesinar a su novia de 16 años

Fanáticos de la industria del entretenimiento asiático quedaron en shock al enterarse que el actor y cantante Zhang Yiyang fue ejecutado luego de ser sentenciado a pena de muerte por el cruel asesinato de su pareja, quien tan solo tenía 16 años. La noticia causó conmoción, pues a pesar de que esto ocurrió hace meses, se volvió de carácter público hace unas horas.

Zhang Yiyang, quien tenía 33 años al momento de ser ejecutado, era un actor y cantante de origen chino que destacó por su participación en programas de entretenimiento y concursos musicales; asimismo, logró conseguir papeles en diversos proyectos, lo que poco a poco lo colocó como una estrella emergente en su país.

No obstante, lo que puso su nombre en todos los tabloides fue el crimen que cometió, pues en 2022 comenzó a ser más reconocido luego de haber asesinado a su novia adolescente, quien tan solo tenía 16 años. El artista fue arrestado y sentenciado a pena de muerte, convirtiéndose en el primer miembro de la industria del entretenimiento del país en recibir un castigo tan severo.

¿Qué le pasó a Zhang Yiyang?

El arresto de Zhang Yiyang ocurrió en 2022, tras asesinar a su novia menor de edad y luego intentar quitarse la vida. La situación despertó un debate en China, pues muchas personas aseguraron que las celebridades usualmente son exoneradas de sus crímenes al pagar grandes cantidades de dinero a las autoridades o simplemente por su influencia.

No obstante, este no fue el caso de Zhang Yiyang, pues se convirtió en el primer artista en ser condenado a pena de muerte, por lo que fue ejecutado el 18 diciembre de 2024, aunque la situación no se hizo pública hasta hace poco por medios de comunicación locales.

Todo esto luego de que Zhang Yiyang fuera declarado culpable de arrebatarle la vida a su novia después de que la joven decidiera darle fin a su relación. La chica de 16 años fue asesinada con un cuchillo.