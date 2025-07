Gregorio le canta a su vulnerabilidad en su nuevo proyecto musical

Directo desde Colombia, Gregorio se suma a las filas de HYBE tras construir una sólida carrera en el teatro musical, el cantante colombiano Gregorio ha decidido iniciar su propio proyecto artístico. Ya lanzó dos sencillos: ‘Extraños’ y ‘4 Paredes’, ambos inspirados en experiencias personales con las que busca conectar emocionalmente con el público.

En una entrevista exclusiva con Publimetro, Gregorio compartió detalles sobre su proceso creativo, las razones que lo llevaron a dar este paso, sus inspiraciones y lo que representa para él unirse a una compañía como HYBE.

“El Mago de Oz” lo cambió todo para Gregorio

Desde pequeño, Gregorio sintió una fuerte necesidad de expresarse a través de la música. Sin embargo, fue ‘El Mago de Oz’ lo que marcó un antes y un después en su vida:

“Desde que tengo memoria, sé que quiero cantar: en musicales, con mi propia música, donde sea. Cantar es mi pasión. Cuando tenía ocho años vi ‘El Mago de Oz’ en MISI, en Colombia, y dije: ‘Quiero hacer esto el resto de mi vida’. Obligué a mis papás a llevarme a una audición, me eligieron, y comencé a participar en varios musicales”.

Posteriormente, se trasladó a Estados Unidos para formarse profesionalmente:

“Estudié durante cuatro años allá porque creo mucho en el entrenamiento. Uno debe tener la capacidad y la tenacidad para prepararse y enfrentar todo tipo de retos. En 2021, una mánager de Los Ángeles me contactó para audicionar en una serie de Disney junto a Carlos Vives. Tenía que cantar, bailar y actuar. Un día, mientras grabábamos, Carlos Vives me preguntó: ‘¿Y usted por qué no saca su música?’. Me daba miedo, porque en el teatro te dicen exactamente qué hacer con tu personaje, pero en la música uno debe encontrarse a sí mismo”.

Ese fue el punto de partida de su carrera como solista:

“Ahí comenzó mi viaje en la música. En 2023 trabajé con Julio Reyes Copello, un productor muy importante a quien considero el padre de la música latina. Estuvimos un año en Miami y todo el proceso me sacó de mi zona de confort. Ha sido lo más difícil que he hecho, pero también lo más importante. Después conecté con HYBE, la familia más especial que he tenido, y que desde el primer día me ha demostrado que creen más en mí que yo mismo”.

Gregorio apuesta por la vulnerabilidad para conectar con su público

Las canciones de Gregorio están basadas en vivencias personales. Para él, la inspiración surge de los detalles más cotidianos: “Todo lo que escribo es porque lo viví, viene de una experiencia específica. Para mí es muy importante que el público conecte con esa vivencia”.

Sobre ‘Extraños’, su canción debut, compartió la historia que la inspiró: “Habla de una relación que terminé hace un año. La canción refleja ese momento en el que sabes que debes terminar, pero no quieres. Cuando lo haces, lo haces con empatía, deseándole lo mejor a la otra persona. Pero también queda el deseo de que, con los años, ambos hayan crecido tanto que, al reencontrarse, se sientan como extraños”.

México también ha tenido un rol importante en su desarrollo artístico: “Para el tipo de música que hago, tanto Los Ángeles como Ciudad de México son fundamentales. Allí se producen cosas más pop, más frescas, más innovadoras”.

Sobre la elección de ‘Extraños’ como primer sencillo, explicó: “Quería que mi primera canción mostrara mi rango vocal y todo lo que aprendí en el teatro. Quería algo que fuera auténticamente yo, y ‘Extraños’ refleja todo lo que soy. Eso es lo más importante para mí”.

Sus referentes y sueños de colaboración

Gregorio reconoce a Luis Miguel como uno de sus mayores íconos: “Él me inspiró. Si le quitas la voz y el show, sigue teniendo una presencia y un poder increíbles. Pensé: ‘Yo quiero lograr eso. ¿Cómo puedo encontrar lo que me hace único y potenciarlo al máximo para que la gente vea quién soy?’ El mayor cumplido que se le puede hacer a un artista es: ‘Eso es muy tú’. Luis Miguel tiene eso clarísimo, y por eso es mi inspiración número uno”.

También menciona a Humbe y Sam Smith como referentes importantes, destacando su habilidad para transmitir emociones y su constante evolución. Le gustaría colaborar con ellos en algún momento de su carrera.

¿Cómo suena Gregorio?

“Me especializo en balada pop, pero describiría mi sonido como muy vulnerable. Todo lo que escribo, digo y canto nace de lo que he vivido. Es un sonido honesto, sin miedo a mostrar quién soy. Eso es lo más importante para mí: que escuchen la honestidad en mi voz”.

Además de ‘Extraños’, Gregorio celebra el lanzamiento de su segundo sencillo: “Se llama ‘4 Paredes’, salió hace un mes. Me encanta porque muestra otra faceta de lo que puedo hacer. No me limito a un solo género, me enfoco en cómo quiero expresarme”.

Como primicia, reveló el título y la fecha de su tercer lanzamiento: “Mi próximo sencillo —que no le he contado a nadie— se llama ‘No te vas a quedar’. Decidí experimentar al máximo con él. No diré mucho, porque quiero que lo escuchen y me digan qué opinan. Se estrena en agosto”.