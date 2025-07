La Casa de los Famosos México aún no empieza y ya comenzó la polémica.

Hace unos días la actriz Sandra Itzel declaró a la prensa que había estado en conversaciones con la producción del reality show de Endemol y Televisa para formar parte, sin embargo desde hace algunos meses dejaron de comunicarse con ella.

Tras el anuncio de que su ex de Adrián Di Monte sí estará en la casa más famosa de México, en redes sociales surgió el rumor de que él habría pedido que su ex no estuviera en el proyecto.

Este martes la revista TVNotas publicó en su edición impresa que Sandra Itzel no estuvo en el proyecto debido a que existe una orden de restricción en contra de él.

Productora de LCDLFMX desmiente a Sandra Itzel y asegura que nunca la invitó al reality show

Este martes en la conferencia de prensa a la que fueron convocados los medios de comunicación, la productora fue abordada acerca de este rumor y negó tajantemente que Sandra Itzel haya sido llamada al proyecto, como dijo ella en entrevista.

Rosa María señaló que es completamente una mentira y que a diferencia de ella, a Adrián Di Monte lo habían invitado desde la primera temporada, sin embargo no había podido estar.

Además la productora pidió al público que se den la oportunidad de conocer al actor.

Redes Sociales explotan por la inclusión de Adrián Di Monte en LCDLFMX

Tras el anuncio de que Adrián Di Monte será habitante de La Casa de los Famosos México, las redes sociales estallaron en su contra, tras los señalamientos de supuesta violencia que existen por parte de su ex.

Con la respuesta de la productora, usuarios de las redes aseguraron que se encuentra protegiendo al actor.

“Eso lo a de decir para proteger al Adrián”, " pues el audio y el reality de inseparables nos demostró quien dice la vdd" y “Me preguntó ahora este será su protegido” fueron algunas de las críticas que recibió.