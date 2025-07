Chuck Mangione, leyenda del jazz y creador de “Feels So Good”, muere a los 84 años

El mundo del jazz está de luto. Chuck Mangione, el icónico músico estadounidense conocido por su estilo melódico y su inolvidable éxito instrumental Feels So Good, falleció a los 84 años, según informó un breve comunicado en su sitio web oficial: “Lo sentimos mucho. Chuck Mangione ha fallecido. Más información próximamente”.

Mangione murió mientras dormía en su hogar en Rochester, Nueva York, el martes 22 de julio de 2025, de acuerdo con reportes de medios como AP News y People.

El jazzista que conquistó al público masivo

Nacido el 29 de noviembre de 1940 en Rochester, Chuck Mangione se formó en la prestigiosa Eastman School of Music. Junto a su hermano Gap Mangione inició su carrera musical como los Mangione Brothers, y más tarde tocó con los legendarios Jazz Messengers de Art Blakey.

En 1977, alcanzó fama internacional gracias a Feels So Good, un tema instrumental en el que tocaba el fliscorno acompañado por su cuarteto habitual.

Mensaje del sitio web de Chuck Mangione (Chuck Mangione)

La canción llegó al número 4 del Billboard Hot 100 y convirtió a Mangione en un fenómeno de la música popular. El álbum homónimo alcanzó el número 2 en la lista Billboard 200, sólo detrás de la banda sonora de Fiebre del sábado noche. El disco fue certificado doble platino por la RIAA.

Antes de eso, Mangione ya había ganado un Grammy por Bellavia en 1977, y más tarde obtuvo otro por la banda sonora de la película Children of Sanchez, en 1979. A lo largo de su carrera grabó cerca de 30 álbumes, incluyendo Chase the Clouds Away, Fun and Games y Everything for Love (2000). Varias de sus piezas fueron utilizadas por cadenas como ABC para la cobertura de Juegos Olímpicos.

Una figura entrañable de la cultura pop

Aunque su popularidad comercial disminuyó tras los años 80, Mangione se mantuvo vigente gracias a su estilo único y a su cercanía con el público. Su imagen fue parodiada con cariño en la serie animada King of the Hill, donde prestó su voz a una versión exagerada de sí mismo.

En 2012, fue incluido en el Salón de la Fama de la Música de Rochester. En ese entonces, expresó: “Si eres honesto y tocas con amor, la gente se sentará y escuchará... mi música es la suma de todo lo que he experimentado”.

Chuck Mangione deja un legado imborrable en la historia del jazz contemporáneo. Su música, marcada por la calidez, la sencillez melódica y una profunda humanidad, seguirá “sonando tan bien” como el primer día.