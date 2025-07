Soge Culebra se suma al regional junto a Manuel Turizo y estrenan “El Corrido”

Cuando la música nace de un lugar auténtico, las fronteras se difuminan. Esto es precisamente lo que ha sucedido con “El Corrido”, la emotiva colaboración que une las voces de Soge Culebra y Manuel Turizo. El tema, ya disponible en todas las plataformas, se distancia de la búsqueda del éxito inmediato para sumergirse en la complejidad de las emociones: la distancia, el desarraigo y el desgaste de mantener vínculos cuando lo cotidiano se quiebra.

Líneas como “Por llorar cancelé el show, no voy a cantar” o “Ya me harté de falsear por el Instagram” son un testimonio de vulnerabilidad. La canción abraza elementos distintivos del corrido mexicano: guitarras melancólicas, una estructura narrativa envolvente y un tono reflexivo.

Para los seguidores de Soge, la historia de “El Corrido” no es nueva. Hace más de un año, el artista compartió un adelanto en TikTok, y posteriormente, un video de él cantándola en vivo rodeado de mariachis se hizo viral, convirtiéndola en un secreto a voces que sus fans anhelaban. Sobre este esperado lanzamiento, Soge Culebra compartió en entrevista con Publimetro: “Contento de que por fin el tema haya podido tener salida, que ya llevaba un año y medio ahí guardado.Estoy contento, la verdad, muy feliz, el tema ha salido, la gente le ha encantado, muy contento también de que Manuel se haya sumado. Estoy muy feliz.”

La inclusión del corrido no es casual para el artista, quien confesó: “La verdad que últimamente ando escuchando muchos corridos que ya solo me sale meterme al estudio y hacer corrido mexicano.” Entre sus favoritos mencionó a figuras como “Gabito Balletero, Natanael Cano, Peso Pluma, Tito Double P. Hay muchos artistas que me gustan bastante, la verdad. Amo cuando Peso Pluma hizo ‘Nueva Vida’.”

Aunque la emoción por la canción es palpable, Soge Culebra aclaró sus planes: “De momento no está en mis planes ir a CDMX por temas de logística y dificultades, pero sería increíble”.

Respecto a sus logros y oyentes, con más de dos millones de oyentes mensuales en plataformas como Spotify, el artista mantiene una perspectiva humilde y genuina: “Me parecen simples números. Si son 200 mil los seguiré mirando igual y cuando sean 200 los veré con la misma felicidad. Todas las personas que me escuchan tienen su hueco en mi corazón, ya sean 100 o 100 millones.”

El lanzamiento de “El Corrido” junto a Manuel Turizo reafirma su intención de trascender fronteras y géneros, añadiendo esta a una lista de exitosas colaboraciones. Por su parte, Manuel Turizo, con este tema, incursiona exitosamente en un género nuevo, tras el rotundo éxito de “La Bachata” y “El Merengue”. “El Corrido” es, sin duda, una canción que promete resonar en el corazón de muchos, demostrando que la honestidad y la emoción son el verdadero motor de la música.