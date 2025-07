Juan Osorio sufre atentado en pleno Periférico por deuda millonaria: “Te salvaste de milagro”

La vida de Juan Osorio correría peligro luego de sufrir un atentado en el Periférico debido a la cantidad de dinero que debe, según lo dicho por Javier Ceriani. El periodista también destacó que existen incongruencias e irregularidades en las finanzas del productor y que incluso estaría por retirarse de la industria del entretenimiento.

En un video que subió a su canal de Youtube, Javier Ceriani reveló que el famoso productor de Televisa Juan Osorio solicitó una fuerte suma de dinero como préstamo y no se ha dado a la tarea de pagar, razón por la que habría sufrido un atentado contra su vida mientras transitaba el Periférico de la Ciudad de México.

“Estuviste a un pelín de que te volaran la cabeza en el Periférico”, aseguró el comunicado argentino en un video. “Estuvieron en la puerta de tu casa como una hora”, agregó, haciendo hincapié en el tiempo que tuvieron que esperar los cobradores para poder encontrar a Juan Osorio y pedirle la vuelta del dinero prestado.

“Paga lo que debes antes de que no la puedas contar”, le hizo la advertencia Javier Ceriani al ex de Niurka Marcos.

Juan Osorio. Juan Osorio. / Foto: Instagram.

Juan Osorio estaría a punto de retirarse de la industria del espectáculo

Asimismo, Javier Ceriani exhibió que existen irregularidades financieras en el trabajo actual de Juan Osorio, tales como pagos no comprobados, presupuestos inflados y nóminas ficticias de algunos proyectos. Además, los constantes viajes y vida de lujo que se da el productor no cuadraría con las ganancias de ‘Amanecer’, telenovela que no obtuvo los resultados esperados.

Por esta razón, Osorio estaría buscando la forma de retirarse del medio: “Le queda muy poco cartucho para llenar sus arcas de oro y retirarse”.

Como conclusión, Ceriani lanzó una fuerte alerta: “Ten cuidado con quién te asocias, de dónde traes el dinero, porque muchas veces trae consecuencias. Te salvaste de milagro”.