Maribel Guardia rompe en llanto al recordar detalles de la muerte de Julián Figueroa

A dos años de la repentina partida de Julián Figueroa, Maribel Guardia sigue manteniéndolo presente en su vida daría, es por ello que durante una entrevista para ‘Netas Divinas’, la reconocida actriz no pudo evitar romper en llanto al recordar ciertos detalles de ese momento y la forma en la que cambió su vida.

Maribel Guardia rompe en llanto al recordar a Julián Figueroa

En este sentido, durante la transmisión del programa ‘Netas Divinas’, la presentadora Daniela Magun cuestionó a Maribel Guardia sobre la forma en la que ha enfrentado ciertas dificultades, por lo cual la actriz aseguró que luego de la muerte de su hijo perdió su brillo.

“Uy, sí. Cuando lo de mi hijo yo me veía en el espejo y sentí que perdí el brillo de mis ojos. Yo le decía: Hijo, de verdad no tienes vergüenza. Te vas, me dejas sola y te llevas mi brillo, me cayeron como 10 años encima”, explicó.

Por otro lado, a pesar de mantenerlo presente en su vida, Maribel Guardia aseguró que ha evitado visitar un lugar que compartían, ya que en una ocasión intentó regresar, pero la tristeza la invadió.

“Lo que pasa es que nosotros caminábamos en el bosque juntos, entonces después de que murió nunca más volví al bosque. Una vez fui y me sentí muy triste”, añadió.

Maribel Guardia aclara situación legal de su disputa con Imelda Tuñón

Fue durante una entrevista para el programa de ‘Ventaneando’ donde Maribel Guardia declaró que es mentira que perdiera la batalla legal contra Imelda Tuñón, señalando que el proceso se mantiene en curso.

“No se ha perdido ninguna demanda creo que son noticias que son falsas. La verdad es que todo sigue igual, los juicios siguen igual no hay ningún cambio de ningún tipo”, dijo.

En este sentido, ante la evolución del caso, la actriz explicó que después del veredicto final, las autoridades podrán determinar detalles para la convivencia con su nieto José Julián, mismo que actualmente se encuentra con su mamá.

“Eso va a ser mucha más adelante, o sea cuando alguna de las demandas se gane y este ante un juez de lo familiar él es el que va a decidir las visitas”, explicó.

Finalmente, ante todas las críticas en su contra por iniciar un proceso legal en contra de su exnuera, Maribel Guardia aseguró que todo lo hizo por el bienestar de su nieto, señalando que espera que en el futuro puedan convivir sin ningún tipo de rencor.

“Yo todo lo que hice por el niño fue por protegerlo. Lo amo con toda mi alma y le pido a Dios que esté bien. Cuando tome la decisión de hacer eso sopesé que tal vez no iba a volver a verlo, tal vez algún día, el niño me busque y si no el niño, sabrá que le di todo a mi amor, y el tiempo que era de mi parte”, compartió la actriz.