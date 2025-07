Nodal celebra su primer aniversario con Ángela Aguilar con el estreno de “Sabina”

Christian Nodal se ha posicionado como una de las estrellas latinas más destacadas a nivel global rompiendo récords en plataformas digitales y cruzando las fronteras con sus canciones. En medio de la celebración por su primer aniversario con Ángela Aguilar, el joven artista sorprende con el lanzamiento de “Sabina”.

Este tema que removerá las fibras más sensibles de sus fieles fanáticos, ya que en el proceso creativo trabajaron José Fernando Dávila, Amanda Coronel, Omar Ángulo y Johan Sotelo, quienes intentaron plasmar una historia de amor inconclusa, en la que una persona sufre por la ausencia del amor de su vida y no hay remedio alguno para dejar de extrañarla.

Con una voz inconfundible y una sensibilidad extraordinaria, Nodal hace que esta pieza musical sea única y seguramente conectará con cada uno de sus fans como lo ha hecho hasta el momento, quienes esperaban con ansias poder escuchar la canción completa.

Por otra parte, Nodal continúa con su gira ‘Pal’Cora 2 Tour’ y este viernes 25 de julio llegará con todos sus éxitos al Palenque de Arandas, Jalisco y el 26 de julio al Lienzo Charro Santa María en Lagos de Moreno, Jalisco.

Como era de esperarse, los usuarios de redes sociales han reaccionado al lanzamiento musical, señalando que la canción estaría dedicada a Ángela Aguilar, tomando en cuenta que acaban de celebrar su primer aniversario de bodas, no obstante, Christian Nodal no mencionó nada al respecto.

¿Qué dice la letra de “Sabina”?

“No sé tú, pero me desperté con las ganas de verte de nuevo

Hoy no aplica el orgullo, tampoco hay espacio pal’ ego

Así que entérate, yo aún te quiero

No sé tú, pero llevo aguantando más noches que el mismo Sabina

Y es que, para tu ausencia, te juro que no hay medicina

Y eso de extrañarte, se ha vuelto rutina

Y aún no entiendo por qué terminamos y dejamos la historia inconclusa

Pa’ qué te haces si aún nos amamos, no busques excusas

Y aún no entiendo por qué no volvemos

Le debemos respeto al pasado

He notado ahora que no nos vemos que me falta algo

Qué digo algo, me falta todo

Qué digo todo, me faltas tú

Y te lo puedo decir más fuerte, pero no más claro, mi reina

Y aún no entiendo por qué terminamos y dejamos la historia inconclusa

Pa’ qué te haces si aún nos amamos, no busques excusas

Y aún no entiendo por qué no volvemos

Le debemos respeto al pasado

He notado ahora que no nos vemos, que me falta algo

Qué digo algo, me falta todo, qué digo todo, me faltas tú“.