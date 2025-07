Seguridad de famoso grupo regional descalabra a fan por pedirle una foto al vocalista

X es una red social utilizada en todo el mundo con el fin de compartir imágenes o videos que serían censuradas en cualquier otro espacio; los periodistas usan lo antes dicho para difundir denuncias, tal como la del fan que acusó a la seguridad de un grupo regional por golpearlo.

Sí, de acuerdo con lo dicho por la cuenta Libro Negro "Miembros del equipo de seguridad del grupo ‘Los Inquietos del Norte’ agredieron a un fan que pedía una foto".

En la grabación se ve cómo el fan intentó acercarse, en repetidas ocasiones, a un integrante de la banda; mas este fue ignorado ya que el intérprete “solo se tomaba fotos con las mujeres”.

“Ante tal situación el fan reclamó y dijo ‘¿Conmigo no verdad? Porque no soy mujer’, lo cual causó molestia en los guardias quienes lo agredieron salvajemente", sumó la fuente antes citada.

Los Inquietos del Norte es un reconocido grupo de música regional que se formó en 1995. Esta banda es particularmente conocida por sus corridos y canciones románticas, logrando un sonido distintivo que los ha hecho muy populares entre “su clika”, su base de fans.

Hasta el momento, el video suma más de 400 mil reproducciones en la red social perteneciente de Elon Musk, en donde se pueden leer comentarios como “Cada día más convencido de que la gente debería de dejar de idolatrar a otros y empezar a darse más valor a si mismo para que no anden mendigando fotos y menos a una banda desconocida”, “Yo no vi que quisiera tomarse fotos, veía que como si el fuera el manager, ahora hay que ver si no quizo pasarse con una joven, en el video se ve que se toma la foto con las fans colocándose por atrás” o “Qué poca, yo ni los conozco, que los de denuncie”.