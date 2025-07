Wendy Guevara volvió a retomar el tema por el asalto que sufrió en compañía de Vanessa Labios 4k y Paola Suárez, señalando que a pesar de haber tomado acciones legales, teme por la publicación de videos íntimos, tomando en cuenta que le robaron su teléfono celular.

Wendy Guevara teme por filtración de videos íntimos tras robo de su celular

Durante un encuentro con la prensa, Wendy Guevara aseguró que ha tenido que restringir cierto tipo de contenido en sus redes sociales, con el objetivo de evitar que los usuarios conozcan datos personales.

​“Lo que pasa es que ya saben lo que nos sucedió y pasan cosas y la gente mala no se tienta el corazón y la verdad sí me he estado restringiendo de lo que hago, no digo dónde estoy, pero ya todo bien, gracias a Dios ya estoy más tranquila, más relajada”, dijo.

En este sentido, sobre el avance de la investigación en curso, la creadora de contenido explicó que las autoridades han contactado con Labios 4k y Paola Suárez para poder obtener más información sobre el delito del que fueron víctimas.

“No puedo hablar mucho del tema pero ya pronto les vamos a estar diciendo, han hablado con mis amigas, no quisiera tocar mucho ese tema porque ya sabes que la gente es bien mala”, añadió.

Finalmente ante el robo de su celular, Wendy Guevara señaló los presunto delincuentes podrían filtrar videos y fotografías íntimas de ella.

“Y luego, ya ves que uno tiene en su galería fotitos, videítos, pues ya sabes, yo soy puerquita y ya saben que siempre lo he platicado, me grabo con uno con otro, sucede, violan tu privacidad pero ya saben que a mí no me da pena nada. No tengo miserias que mostrar”, puntualizó.