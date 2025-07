Yan An, cantante de K-pop y actor es diagnosticado con un tumor cerebral: se someterá a cirugía

Fanáticos del K-pop, los dramas y el entretenimiento asiático en general, quedaron en shock luego de que Yan An, exintegrante de PENTAGON, revelara que fue diagnosticado con un tumor cerebral, razón por la que decidió poner una pausa a sus actividades, pues deberá someterse a una cirugía para eliminarlo.

Yan An formó parte del grupo de K-Pop PENTAGON, junto a Jinho, Hui, Hongseok, Shinwon, Yeo One, Yuto, Kino, Wooseok y Dawn; no obstante, el idol tomó la decisión de separarse de la banda de Cube Entertainment una vez que finalizó su contrato en el año 2023, causando la tristeza de sus fanáticos.

A pesar de esto, Yan An continuó manteniendo contacto con sus fanáticos a través de sus redes sociales, de la misma manera que logró destacar como actor, por lo que su nombre aparece en los créditos de producciones como: ‘Use for my talent’, ‘Nickname Pine Leaf’, ‘Fangs of Fortune’ y ‘Hidden Shadow’.

Yan An revela que le diagnosticaron un tumor cerebral

El idol de origen chino logró encender las alarmas entre sus fanáticos y toda la comunidad del K-pop cuando reveló haber sido diagnosticado con un tumor cerebral que le ha causado dolores de cabeza severos desde hace tiempo. Es así que anunció que se tomará un descanso de sus actividades con tal de mejorar su salud.

Además, se someterá a una cirugía para remover la afección, tal como lo anunció en sus redes sociales: “Este tumor estaba presente desde hace tiempo, pero postergué la operación porque no encontraba el momento adecuado entre grabaciones y compromisos”. Aunque la noticia puede causar impacto, la realidad es que se trata de un tumor benigno, por lo que la vida de Yan An no corre riesgo.

Sus fanáticos no tardaron en demostrar su apoyo con comentarios como: “Puedes hacerlo, estoy orgullosa de ti, eres muy fuerte. No estás solo”, “Cuídate mucho, te amamos. Siempre estaremos para ti” y “Todo saldrá bien, mejórate pronto”