Laura Pérez vuelve a México con ‘La Chinita’, un pedazo de su alma cargado de amor

Laura Pérez está lista para enamorar a la Ciudad de México una vez más. La cantautora bogotana regresa a la capital mexicana con nuevo material y una carga emocional más profunda. En esta ocasión, engalanará el escenario del Foro La Paz con las canciones de su más reciente álbum, La Chinita, una obra que destaca por ser tan personal como diversa.

Con más de 27 canciones publicadas y varios éxitos que superan los cinco millones de reproducciones en plataformas como Spotify, Laura Pérez ofrecerá una noche íntima a sus seguidores el próximo 9 de agosto. Por ello, se acercó a Publimetro para compartir detalles exclusivos sobre su próximo concierto en la Ciudad de México.

Laura Pérez Créditos: GTS

La Chinita: un homenaje al amor

Cargada de emociones, Laura Pérez lanzó su primer álbum, La Chinita, al que describe como “un disco para el amor en todas sus presentaciones. Tiene la intención de honrar todas las etapas del amor”. La inspiración, según cuenta, surge de cada rincón de su vida: “Está inspirado en mí, por supuesto, pero también enriquecido con historias que escucho de amistades y personas cercanas. Es un álbum muy personal”.

Al tratarse de una producción tan íntima, la artista desea conectar profundamente con su audiencia: “Mi mayor prioridad es lograr que cada persona que escuche el álbum tenga una experiencia individual, que los transporte a algún momento de su vida o que se identifique con lo que está viviendo. Mi meta es que quienes escuchen La Chinita se sientan reflejados de alguna manera”.

El sonido del disco evoca un ambiente cálido y cercano, característico de la capital colombiana. “Tiene un sonido muy rústico, hogareño, maderoso. Y, por supuesto, muy bogotano, porque está completamente inspirado en Bogotá: desde el sonido, la estética, la palabra y la composición”.

Gracias a su variedad de géneros y temáticas, cualquier persona puede encontrar su nueva canción favorita en La Chinita. “A alguien que le guste más el pop, le recomendaría ‘Tontería mía’; si prefiere la música del sur del continente, ‘Te quiero mucho’; y si es más de música indie, podría escuchar ‘Apartamento’ o ‘En esta vida no fue’. La Chinita tiene muchas facetas, por lo que es apto para todo tipo de público”.

Laura Pérez

México recibe con los brazos abiertos a Laura Pérez

“La primera vez que visité la Ciudad de México fue hace un año y medio. Fue un momento muy importante para mí, porque estaba atravesando ciertas dificultades que me provocaban tristeza. Al llegar, me desbordé con la belleza que vi y el amor que sentí. Volver me llena de ilusión, porque regreso más grande, más consciente y con más experiencia”, compartió la artista sobre su especial conexión con México.

Laura ya se prepara para la gran noche del 9 de agosto en el Foro La Paz, donde promete sorpresas para sus fans: “Voy a tener la fortuna de compartir el escenario con un par de amigos que la música me ha regalado”.

Aunque el concierto incluirá material nuevo, hay canciones que no pueden faltar en el repertorio, como ‘Azulado’: “Fue la primera canción que lancé y tiene un significado muy especial para mí, al igual que para quienes me escuchan”.

Su objetivo es que el concierto sea una experiencia transformadora: “Después del concierto, no me importaría que no recordaran lo que dije, sino que recordaran todo lo que sintieron. Me gustaría que fuera una experiencia que los sane, que los haga reír o que los conecte emocionalmente. Que sea un regalo para ellos mismos”.

“México, para cualquier proyecto artístico latinoamericano, es un regalo enorme. Es una ciudad que recibe la música con muchísimo amor, y esa es mi misión: hacer música. Por eso, mi mayor sueño es que la gente la valore, la abrace y la conserve”.

El cariño y la entrega del público mexicano han conquistado el corazón de Laura, quien espera regresar con frecuencia: “Desde que comencé hasta ahora, México me ha abrazado de una forma muy especial. Espero poder visitarlos con más regularidad, seguir creciendo y desarrollar mi creatividad en este país tan hermoso que, aunque está lejos de casa, me hace sentir acogida”.

Además del concierto del 9 de agosto, Laura Pérez tiene varios proyectos en puerta: “Por ahora, estaremos desarrollando esta gira. Visitaremos la Ciudad de México y tenemos planes de ir a algunas ciudades del Cono Sur. También estaremos en España por primera vez. Y pronto lanzaremos el proyecto La Chinita en vivo, un compilado de audios muy valiosos de nuestro concierto en el Astor Plaza, en Bogotá”.