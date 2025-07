“No puedo moverme”: Frankie Muniz prende alertas tras quedar inmóvil por problemas de salud

Frankie Muniz, protagonista de la icónica serie ‘Malcolm el de en medio’, logró encender las alarmas entre sus fanáticos luego de una publicación en redes sociales en la que indica que perdió la movilidad de su cuerpo luego de sufrir migrañas severas. De esta manera, sus seguidores le ayudaron con remedios y mensajes de apoyo, aunque más tarde tomó la decisión de borrar su confesión.

A lo largo de los años, el estado de salud de Frankie Muniz ha generado preocupación, pues incluso se aseguró que era incapaz de recordar lo que vivió durante su época de adolescente mientras filmaba ‘Malcolm el de en medio’, sitcom que se coronó como uno de los favoritos en la historia de la televisión.

Esta vez, el actor que le dio vida a Malcolm Wilkerson, preocupó a sus seguidores de X luego de confesar haber quedado inmóvil tras una fuerte migraña que se ha extendido por dos días. En la misma publicación, expresó sentirse mal por su hijo, pues no tiene a nadie más ya que su mamá está en Londres y la nana se encuentra de vacaciones.

Frankie Muniz

El público muestra su preocupación por Frankie Muniz

Fue en una publicación en X, donde cuenta con más de 368 mil seguidores, Frankie Muniz reveló: “Nunca experimenté una migraña al nivel de la que he tenido desde hace dos días. Claro que mi esposa está en Londres y la nana está de vacaciones. Me siento mal por mi hijo porque no me puedo mover”.

Sus fanáticos no tardaron en ayudarlo con remedios que le podrían funcionar, sin embargo, fueron insistentes en que visitara el hospital: “La vida es injusta”, “Ve a checarte al hospital, puede ser una aneurisma”, “Con tu historia no debes ignorar los síntomas. Ve a revisarte por el bien de tu familia”, “Lo siento por ti, amigo”, “Ve a emergencias. Más vale estar seguro que lamentarlo después” y “Mejórate pronto”.

No pasó mucho tiempo para que Frankie decidiera eliminar la publicación que ya contaba con más de 10.5 mil visualizaciones.