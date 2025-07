Los conductores de ‘Ventaneando’ han enfrentado situaciones complicadas en los últimos meses, como es el caso de Linet Puente, quien anunció el repentino deceso de su padre tras una serie de complicaciones; al respecto de las reacciones, Pati Chapoy envió un conmovedor mensaje.

Pati Chapoy envía conmovedor mensaje a Linet Puente por la muerte de su papá

Después de haber confirmado la noticia, la producción de ‘Ventaneando’ y TV Azteca externaron sus condolencias, por lo cual durante la emisión de este lunes, Pati Chapoy no pudo evitar conmoverse, externado sus condolencias ante el momento por el que atraviesa la familia de la presentadora.

“Lamentamos mucho por lo que estás pasando, Linet. Deseamos que tanto tú, tu mamá, tu hermano y toda la familia pronto encuentren consuelo”, dijo Chapoy.

Por otro lado, el programa contó con declaraciones de Linet Puente, misma que reveló detalles los últimos momentos con vida de su padre, además de señalar que falleció a causa de una neumonía.

“Fueron tres semanas de luchar, de estar a su lado. Entró por una influenza y se convirtió en una neumonía. Eso se complicó muchísimo. Sus pulmones estaban muy débiles. No aguantó y se fue siendo un roble. Lo vamos a extrañar muchísimo. Cuando me separé pensé que había vivido uno de los dolores más grandes de mi vida, pero perder a mi padre, sin duda, es lo más difícil que he vivido en toda mi vida”, comentó la conductora.

Así fue como Linet Puente habló del delicado estado de salud de su padre

Fue a través de una historia que compartió desde su cuenta de Instagram, donde Linet Puente llamó la atención de sus seguidores al expresar el dolor que ha experimentado en los últimos días por el delicado estado de salud de su padre, mismo que se debate entre la vida y la muerte.

“Han sido días muy difíciles en donde he enfrentado el dolor más grande de mi corazón de ver a mi padre debatiéndose entre la vida y la muerte. Sigue muy grave en terapia intensiva”, reveló.

Conductora de ‘Ventaneando’ alerta tras compartir un mensaje desde el hospital (Foto: Instagram)

En este sentido, ante las complicaciones que enfrenta, la conductora de televisión agradeció todas las muestras de cariño y apoyo que ha recibido, señalando que seguirá compartiendo más detalles del tema próximamente.

“Gracias a todos quienes han enviado mensajes de aliento, quienes han estado aquí al pie del cañón a mi lado, quienes no nos han soltado a mi familia y a mí. Los ánimos no me dan para escribir ni compartir mucho pero aquí estoy. De corazón, gracias”, comentó.