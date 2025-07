Lady Polanco pide disculpas y la tunden por crear su guion con ChatGPT

Tras un video que se viralizó en el que Claudia Mollinedo, ahora conocida como ‘Lady Polanco’, exhibe a un restaurante por no cerrar hasta que ella terminara de consumir, se decidió a pedir disculpas de manera pública; no obstante, usuarios de redes sociales la tundieron por su discurso, el cual aseguraron, fue creado con inteligencia artificial.

Claudia Mollinedo perdió su trabajo luego de un video, en el que, junto a sus amigas, reclaman a un restaurante por cerrar antes de que ellas terminaran de consumir, siendo que dicho establecimiento tenía un horario de cierre a las 1:00 horas, y ya eran las 1:30.

Las disculpas de Lady Polanco

A través de un video publicado en redes sociales, Lady Polanco pidió disculpas: “Hoy decido hablarles desde un lugar de absoluta responsabilidad, vulnerabilidad y respeto. Sé que en las últimas horas mi nombre ha estado en tendencia por un video que subí con unas amigas en el que nos quejábamos del trato en un restaurante. Ese video fue imprudente y sobre todo mal planteado, lo reconozco con toda humildad, cometí un error al compartir algo tan delicado sin contexto”

“Entiendo que el video pareció altanero, arrogante y hasta prepotente. Les aseguro que esa no soy yo, y quienes me conocen profesional y personalmente y me han acompañado en estos más de 14 años de trayectoria lo saben, pero no basta con decirlo, me toca asumir las consecuencias”, continuó. “Me duele profundamente haber decepcionado a quienes han confiado en mi trabajo durante estos años; también me duele haber afectado la imagen de un medio que respeto y que por ahora ha decidido apartarme”.

Para finalizar, aseguró que se dedicará a reflexionar sobre sus actos: “No me creo superior a nadie, no me creo intocable. Nunca fue mi intención usar mi voz para dañar o desprestigiar a nadie. Si ofendí, si generé una imagen errónea y contribuí de manera involuntaria a un discurso de odio que no representa mis valores, les pido perdón de corazón. Voy a tomarme este tiempo para reflexionar y sobre todo para reconstruirme desde la verdad y la empatía”.

Usuarios de internet no se mostraron muy contentos con su discurso, pues incluso insinuaron que este fue creado con inteligencia artificial: “Sacó un video con un guion de ChatGPT, pero ya la corrieron de su trabajo. A ver si con eso sale de su burbuja de privilegio”, “Ni para pedir una simple disculpa puede ser genuina”, “Solo se está justificando y autocompadeciendo” y “Mejor que no se disculpe, pésima actuación”.