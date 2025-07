“Ya nos toman más en serio”: Dani Valle tras ganar MasterChef Celebrity

Después de 17 semanas de competencia, MasterChef Celebrity: Generaciones apagó sus hornillas para encender el corazón del público con una gran final llena de sazón, emoción y aprendizaje. Andrea Noli, Carlos Quirarte y Dani Valle llegaron a la última prueba, pero fue el creador de contenido quien se alzó con el trofeo de campeón y un millón de pesos como premio.

Dani Valle, representante de la generación millennial, no sólo demostró talento en la cocina, sino que abrió un nuevo capítulo en su carrera: el paso del mundo digital a la televisión abierta.

<i>“Nunca he sido de meterme en polémicas. Si la gente me tira hate es sin razón, sólo porque la gente tiene ganas de linchar a alguien en internet”. </i> — Dani Valle

Para Dani, el reality significó una oportunidad de mostrarse sin personajes ni filtros.

“Fue un gran momento para permitirme mostrar en realidad cómo soy. Porque lo que hago es mucho sketch, el videíto, y ahí te toca hacer tú mismo. Entonces fue la oportunidad para que la gente en casa viera otro lado de Dani Valle, que era lo importante. Al final, a eso también se va a un reality: para conectar con la gente”, dijo.

Su paso constante y creativo dentro del programa lo posicionó como uno de los favoritos, y su victoria fue también un reconocimiento a la autenticidad.

Entrevista con Dani Valle, ganador de MasterChef Celebrity Generaciones (Foto: TV Azteca)

Del algoritmo al prime time

Ganar MasterChef Celebrity no sólo le cambió el rumbo a Dani Valle, también lo puso en la mira de nuevas oportunidades. “Definitivamente me puso en el mapa. Si hubiera salido en el primer o segundo capítulo no creo que hubiera tenido gran impacto, pero al ganar el título —que se me hace una locura todavía decirlo— creo que sí me abre la puerta a hacer diferentes cosas en televisión”, explicó en entrevista con Publimetro.

El creador de contenido, que ha brillado en plataformas digitales con sketches e ideas virales, reconoció que el medio tradicional comienza a ver a los influencers con otra mirada, aunque no del todo: “Todavía van a existir prejuicios, eso es inevitable. Lo sentí desde el principio, hasta entre los mismos concursantes. Pero lo padre de este proyecto fue darnos cuenta del valor del trabajo de cada uno. También ellos comenzaron a admirar lo que hacemos, porque nos veían día a día generando contenido mientras hacíamos el programa”.

Amistades que sí cocinan bien

Más allá de la competencia, Dani se queda con un cúmulo de experiencias compartidas y vínculos reales con sus compañeros: “Con todos tuve momentos de plática, creo que con todos. Claro que hay personas con las que empatas mucho más: ya era amigo de Herly antes, y mi amistad creció; conocer a Rafa Polinesio y hacerme un muy buen amigo de él fue increíble, Chefcito ya es como mi hermanito chiquito... Carlos Quirarte y Andrea Noli, obviamente. Compartir este viaje con ellos fue hermoso”.

Entrevista con Dani Valle, ganador de MasterChef Celebrity Generaciones (Foto: TV Azteca)

Explorar otros caminos

Aunque Dani tiene claro que su comunidad digital es su base, no descarta seguir explorando nuevas plataformas y formatos. “Esta era la oportunidad de empezar a hacer cosas fuera de lo digital. Si te quedas solo en lo digital puede estancarse un poco, aunque no siempre: ahí está Luisito Comunica. Pero yo sí quería buscar otras verticales. Vamos a ver qué más se puede hacer en televisión. ¿Otro reality? No estoy seguro, porque no hay otro tan familiar como este... Survivor y todos esos están muy difíciles. También me gustaría explorar plataformas de streaming”.

A su lista de talentos también le suma la producción: “Yo creo que me iría muy bien también produciendo. A veces pienso que estoy mejor detrás de la cámara que enfrente. Me gusta tener ideas creativas, producir podcasts, ayudar a otros creadores. Siento que por ahí también podría ir lo mío”.

Un creador sin polémica, con propósito

Lejos del escándalo y las peleas entre creadores de contenido, Dani Valle apuesta por otra narrativa: la de construir desde la empatía y la buena vibra.

“Nunca he sido de meterme en polémicas. Si la gente me tira hate es sin razón, sólo porque la gente tiene ganas de linchar a alguien en internet. Pero no es mi personalidad, ni mi entorno. Tampoco busco generar contenido a partir de polémicas. Creo que eso también se vio en el reality: soy muy chido, vamos a pasarla bien, a hacer lo mejor que podamos”.

Y esa autenticidad lo llevó a una final sin ego ni competencia desleal. “No sentíamos el ego de ganar. Fue una competencia súper sana, se vio mucho apoyo, mucha amistad, no ponerse el pie ninguno al otro para llegar a la final. Y eso me encantó de esta temporada”.