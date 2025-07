Olivia Collins confiesa que intentó atentar contra su vida tras su divorcio

Olivia Collins decidió sincerarse durante las transmisiones de ‘La Casa de los Famosos México’ sobre uno de los episodios que marcaron su vida, ya que mientras se encontraba alejada de su familia, contempló la idea de atentar contra su vida.

Olivia Collins confiesa que intentó atentar contra su vida

Fue durante una conversación íntima con algunos de los habitantes del programa de Televisa, donde Olivia Collins compartió los difíciles momentos que enfrentó luego de irse a vivir a España con sus hijas, señalando que el deseo de formar una familia le costó su estabilidad.

“Desde niña quise ser mamá. Yo quería embarazarme, y se me complicó toda la vida. No podía embarazarme, entonces en esa pausa dije: Me voy a dedicar a embarazarme y que mis hijas tengan un papá”, dijo.

Al hablar sobre su situación, la actriz compartió detalles sobre la relación que tenía en ese momento, misma que le hizo perder su estabilidad económica, por lo que se encontraba varada.

“No tenía los medios, no tenía a mi familia, y él me quitó todo, todo lo que gané, porque gané muchísimo dinero en mi vida, lo invertí en esa familia”, comentó.

En este sentido, ante la complicada situación que enfrentó por un tiempo, Collins aseguró que tuvo que tomar una fuerte decisión, con el objetivo de recuperar su estabilidad emocional.

“Tuve que tomar una decisión: o me moría, o regresaba a México sin mis hijos. Muchos años viví sin ellas”, reveló.

Finalmente, Olivia Collins explicó que fue complicado salir de esa relación, no obstante, señaló que fue parte de un aprendizaje para tomar más poder en su vida.

“Me costó mucho deshacer esa relación. Eso sí, creo en el amor. Creo que sí existe el verdadero amor, pero creo que el amor no duele. No tiene que doler. Tenía que hacerlo. Es un aprendizaje. En la vida tienes aprendizajes por algo, porque lo puedes soportar o porque tienes que fortalecerte”, puntualizó.