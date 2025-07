Yeison Jiménez rompe récords en Colombia, ahora busca conquistar al público mexicano

Yeison Jiménez está viviendo el momento más importante de su carrera. Así lo dejó claro el pasado 26 de julio, cuando hizo historia al llenar el estadio El Campín de Bogotá, Colombia, convirtiéndose en el primer artista de música regional popular colombiana en lograrlo. Ante más de 45 mil personas, el intérprete celebró su cumpleaños, presentó su más reciente sencillo Se acabó y emocionó hasta las lágrimas como parte de Mi Promesa Tour.

Yeison Jiménez rompe récords en Colombia y apunta al público mexicano (Foto: Cortesía / Wilder Forero)

Publimetro fue testigo de uno de los momentos más importantes en la carrera de Yeison Jiménez en Bogotá. En entrevista exclusiva, el artista compartió su emoción, la disciplina que lo ha llevado al éxito y sus planes para México.

Jiménez acumula cifras contundentes: 15 millones de seguidores en redes sociales, más de 1 billón de visualizaciones en YouTube y 2.5 millones de oyentes mensuales en Spotify. Hoy es el artista popular número uno de Colombia y su meta está clara: conquistar el mercado mexicano.

Durante cinco años mantuvo un ritmo de hasta 28 presentaciones mensuales, hasta que decidió bajar el paso y enfocarse en escenarios más grandes. “Mi vida es muy organizada. No bebo, no consumo drogas, tengo horarios para dormir y para comer. Le digo a mi equipo: no me compren vuelos de noche, ya trasnoché 22 años, seis en Corabastos y 16 que llevo cantando”, relató con honestidad.

¿Cómo viviste este momento histórico de llenar por completo El Campín?

— ¿Por qué me estás haciendo llorar? No sé. Tengo una lucha interna porque no quiero llorar, pero hoy estoy llorando... Todo lo que está pasando en mi carrera, en mi vida, y todo lo que ustedes están pudiendo presenciar ha sido muy lindo, muy sufrido y muy meritorio.

¿Qué significa para ti ver a tu público acampando durante más de 30 horas para verte?

—¿Cuánto amor debe haber en el corazón de un ser humano para estar 30 horas en un sitio esperando a un artista? Eso es demasiado para mí, es fuerte. Solo estoy pensando en terminar todas mis entrevistas y salir corriendo allá a abrazarlos.

En Bogotá predominan géneros como el reguetón, pop y vallenato, pero tú lograste posicionarte con un estilo muy tuyo. ¿Cómo fue ese camino?

— Indiscutiblemente mi música es la quinta que más suena en Bogotá. Soy el artista número 5 que más suena en esta ciudad. Aquí crecí musicalmente, me hice en esta ciudad, aquí fue donde la gente me vio con una maleta llena de afiches, repartiendo tarjetas y pegando afiches en los bares, en los billares.

¿Cuál ha sido tu fórmula para lograr tanto a tan temprana edad?

— Yo soy un man muy enfocado. No soy de consumo de drogas, casi no tomo, soy un man de mucho trabajo. Tengo horarios para dormir, para comer. A mi equipo le digo: no me compren vuelos en la noche porque ya trasnoché 22 años, seis en Corabastos y 16 que llevo cantando. Creo que ese orden y el estar tan pegado a la gente ha hecho la diferencia.

¿En qué momento sentiste que todo empezó a cambiar?

— Mira que pasaron como tres años. Una canción se pegaba a la otra, y un día en 2016 tenía tres canciones en el top 10 de Colombia. Me arrodillé y le dije a Dios: ‘Estoy preparado, dame la oportunidad’. Y eso fue como un clic, como si hubiera prendido un switch. Lancé una canción que se llama Ya no me amo y de ahí nos fuimos a la mierda. Duré cinco años haciendo de 25 a 28 shows mensuales.

¿Qué decisión tomaste después de esos años de tanto trabajo?

—Hace dos años le dije al equipo: ‘Venga, bajémosle porque me están reventando’. Entonces empecé a hacer arenas, estadios y cosas un poco más grandes para evitar el desgaste de los conciertos pequeños.

Con esta madurez que has alcanzado, ¿cómo te describes hoy?

— Estoy en el mejor momento de mi vida, no de mi carrera, de mi vida. Tengo mis hijos, mi familia, todos están bien, tenemos salud, podemos comer, podemos disfrutar. Lo único que me pone un poco triste es no tener más tiempo para compartir con ellos.

¿Tienes alguna rutina interna, alguna forma de hablarte a ti mismo?

—Sí, tengo muy... bueno, creo que estoy loco, porque sí hablo conmigo todo el tiempo. Eso tengo que confesártelo. Mi comunicación diaria es: ‘Lo vas a lograr, lo puedes lograr, ya lo lograste’. Me estoy cepillando, me miro y me hablo: ‘Mírate, cabrón, lo vamos a hacer. Usted es el mejor, pa’lante’.

¿Este concierto marca un antes y un después en tu carrera?

— Lo veo como una graduación. Es como decir: ok, ya, checklist todo Colombia. Todo lo que había en este sector del mundo para hacer en cuanto a barreras, ya lo hice.

¿Qué lazos tienes con México y qué planes vienen?

— México es el país que sembró en mí la música regional. Cuando estaba pequeñito, mis papás tenían cantinas y crecí escuchando música mexicana toda la vida. Les tengo una deuda porque no les he podido dedicar el tiempo que se merecen y creo que voy a saldar esa deuda muy pronto”.

Colaboración con Ángela Aguilar

“La canción ya está grabada. Fue Ángela la que me escribió: ‘Hola Yaison, ¿cómo estás?’. Me dijo que quería hacer una canción conmigo. Luego me llamó su mamá, metí las voces y está lista. Es muy linda, es una canción de un compositor mexicano, pero la letra es demasiado linda. Ojalá pueda salir a la luz muy pronto”, reveló el cantante colombiano.

