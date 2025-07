Yuri y Fanny Lu apuestan por fusionar sus estilos musicales en “Otra partida”

El panorama musical latino se enriquece con una colaboración explosiva y llena de significado, ya que Yuri y Fanny Lu han unido sus voces para presentar “Otra Partida”.

Este sencillo no solo fusiona los estilos inconfundibles de ambas artistas, sino que también se convierte en un himno a la resiliencia, el amor propio y la capacidad de reinventarse. En una entrevista exclusiva con Publimetro, las cantantes compartieron la emoción y los detalles detrás de este proyecto que celebra la música y la amistad.

“Yo privilegiadísima, honradísima, me siento en un momento de mi vida de celebración, 20 años de carrera y compartirlos con la güerita más hermosa, con el ícono de la música pop de México más esplendoroso, que todos amamos tanto. Imagínate lo bien acompañada que estoy, es un regalo de Dios”, expresó Fanny Lu.

La admiración es mutua, y Yuri no dudó en expresar su entusiasmo por el lanzamiento de su primera colaboración, “Yo feliz, porque ella la quiero, la admiro mucho, tiene una carrera preciosa, es un corazón muy grande, porque ella es una mujer hermosa, es una mujer que quiero mucho, una mujer que me gusta su forma de ser, pensamos muy igual y hemos vivido muchas cosas iguales y aparte, somos de esas mujeres de que somos compañeras. Nos queremos, nos amamos, nos apoyamos, le echamos ganas”.

El proceso creativo de “Otra Partida” nació de una necesidad compartida de ambas artistas por crear una pieza que las representara a plenitud.

“Entramos a estudio con esa necesidad de mi corazón, de hacer una canción que la representara, donde ella se sintiera feliz y que me representara. Siento que esta canción es esa mezcla ideal, en mi necesidad y mi búsqueda donde están ingredientes de México, ingredientes de Colombia, Yuri muy presente, yo muy presente, hay alegría, hay un poco de desamor, pero de ese que te lleva a creer en ti, a apostar por ti, a apostar por otra jugada, por otra partida, por esa oportunidad que te da la vida a decidir”, dijo Fanny Lu.

La admiración de Yuri por Fanny Lu trasciende lo profesional, permeando lo personal, sirviendo como una fuente constante de aprendizaje. “Yo aprendo de ella su compañerismo, ella es una mujer muy hermosa por dentro y por fuera, ella no es fake, ella es como yo. Nosotros somos iguales, entonces, Fanny es auténtica. Fanny es lo que ella siente y siempre con ese amor, siempre te dice las cosas con amor”.

Por su parte, Fanny Lu reveló la influencia de Yuri desde sus inicios en la industria musical, “Yo aprendo de ella todos los días y he aprendido desde chiquita, porque yo crecí con su música, crecí con su imagen, crecí soñando ser como ella y he construido una carrera a partir de ese convencimiento de que ser tú te premia. Y he inspirado a mi carrera mucho también en ese ejemplo, para mí celebrar 20 años de carrera con esta maestra que todos los días te enseña porque con sus mensajes también te enseña. Es un privilegio, me siento honrada y me siento bendecida por Dios. Una vida bien vivida está también en acompañarte de aquellas personas que quieres, a quien admiras y respetas y que te y que te respaldan también”.

“Otra Partida” es solo una muestra de lo que Fanny Lu plasma en su nuevo álbum que lleva por nombre ‘Una vida bien vivida’.

“El disco tiene varias canciones muy emotivas, desde la alegría de celebrar las lecciones aprendidas, desde ese reconocimiento del privilegio que te da la vida de aprender, de fortalecerte, de tomar decisiones de amor propio que realmente lo que hacen es impulsarte y volverte feliz. Siempre estamos buscando la felicidad afuera cuando la tenemos aquí y aprender a mirar para dentro es dificilísimo. Así que si lo escuchan se van a dar cuenta que es como la celebración de esas lecciones”, compartió.

Finalmente, Fanny Lu destacó la responsabilidad que siente al usar su música como un vehículo para mensajes constructivos, haciendo evidente el rumbo que seguirá en su carrera.

“Ha sido muy lindo poder tener ese privilegio de dar testimonios a través de la música, de tu vida y de tu vida hecha canción cuando puedes conectarte con la gente a través de lo que has aprendido y compartirlo con los demás. El decir: Ahora me amo y me y me amé así y aprendí a hacerlo así. Y me caí mil veces, pero estoy intentándolo y cada que me he caído, he progresado, tú también puedes. Entonces a través de la música y esa responsabilidad que tenemos de generar mensajes constructivos, dejar esas canciones que puedan estar en el alma”, puntualizó.