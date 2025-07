El estado de salud de Maribel Guardia ha alertado a sus seguidores, ya que luego de las especulaciones del programa Kadri Paparazzi sobre un supuesto diagnóstico de leucemia, surgieron más rumores que alimentaron el tema, por lo cual la reconocida actriz tuvo que volver a aclararlo.

Maribel Guardia asegura que su pérdida de peso no es por un diagnóstico de leucemia

Pese a que Maribel Guardia ya había publicado un video para negar los rumores sobre un diagnóstico de leucemia, recientemente ofreció una entrevista para aclarar que se encuentra estable, aclarando que su pérdida de peso está relacionada con cambios en su vida personal, especialmente por la muerte de su hijo Julián Figueroa.

“A pesar de que he comido bien, he adelgazado, es obvio, lo que me ha pasado con mi hijo no es cualquier cosa. El cuerpo te pasa la factura”, explicó.

Maribel Guardia Imágenes de Instagram: @maribelguardia

Finalmente, ante las incógnitas que siguen existiendo sobre su disputa legal con Imelda Tuñón, la intérprete recalcó que no hablará del tema, con el objetivo de no entorpecer el proceso legal.

“Eso lo va a decidir un juez civil. Y si yo veo que el niño está contento, pues lo dejaré de ver. Algún día, si él me necesita, me va a buscar, estoy segura de que así será”, dijo.

¿Maribel Guardia fue diagnosticada con leucemia?

En medio de las especulaciones y dudas sobre su estado de salud actual, Maribel Guardia compartió un video desde sus redes sociales, con el objetivo de desmentir las declaraciones de canal Kadri Paparazzi, señalando que se encuentra sana y estable luego de someterse a diversos exámenes médicos.

“Solo quería contarles que estoy aquí en San Diego haciendo un comercial y por ahí escuché que alguien dijo una noticia falsa sobre mi salud. Estoy maravillosamente bien, me hago exámenes todo el tiempo y Dios bendito siempre salgo sana”, dijo.

Finalmente, la actriz aseguró que solo se trata de información falsa que intentan difundir, no obstante, agradeció la preocupación y cariño de sus seguidores y amigos cercanos, quienes permanecen al pendiente.

“Les voy a dar lata durante mucho tiempo y les agradezco que se preocupen por mí, no hagan caso de la gente sin escrúpulos, qué horror. Bendito sea Dios, estoy maravillosamente bien de salud. Abrazo y bendiciones para todos”, añadió.