Ninel Conde ha sido señalada como una de las contrincantes más fuertes dentro de ‘La Casa de los Famosos México’, especialmente por su sólida base de seguidores; sin embargo, en la primera semana de transmisiones, la actriz fue nominada, haciendo evidente su reacción.

Ninel Conde rompe en llanto tras ser nominada en ‘La Casa de los Famosos México’

Pese a que Ninel Conde se ha mantenido estable durante la primera semana de transmisión del programa de Televisa, tras su nominación no pudo evitar expresar su tristeza por los votos que tendrá que solicitar a sus fanáticos.

“No lo esperaba, pero después tuve un presentimiento. Me siento un poco triste, como con el sentimiento de rechazo. Sospecho quién pudo ser y creo que desde la primera semana desgastar a mi fandom me bajonea”, dijo.

En este sentido, la intérprete de “Bombón asesino” aseguró que es una mujer fuerte para afrontar cualquier reto y permanecer en la competencia el tiempo que el público lo permita.

“El tiempo que me toque estar aquí lo deciden los fans, y confío en ellos. No me considero una rival fuerte, pero sí soy una mujer fuerte y una mujer de retos, y este es un reto muy grande para mí”, añadió.

Sobre las sospechas de las personas que la habrían nominado, Ninel señaló a Adrián Di Monte y Olivia Collins, ya que no ha experimentado una conexión cercana con sus compañeros.

“No tengo idea por qué me nominaron, no me gusta especular. No sé si fue Adrián porque lo saqué de la fila del cuarto día, tal vez Olivia, porque hemos tenido un poco de corto circuito en algunas tonterías”, explicó.

Tras su primera nominación, Ninel Conde explicó que tomará una actitud más reservada, con el objetivo de no confiar tan rápido en sus compañeros sin conocer sus intenciones.

“Posiblemente más contenida en lo que pienso y en lo que pretendo hacer del juego. Tiendo a confiar muy rápido en la gente, y creo que eso no funciona mucho en este juego”, puntualizó.