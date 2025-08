Bajan a León Larregui de avión e insulta a azafata; ¿estaba borracho?

León Larregui volvió a generar polémica luego de una publicación en redes sociales donde insultó a una azafata luego de que lo bajaran de un avión y le avisaran que nunca podría volver a viajar en la aerolínea. Por la manera en la que su post estaba escrito, internautas intuyeron que el cantante viajaba en estado de ebriedad.

En más de una ocasión, León Larregui se ha convertido en objeto de burlas y críticas debido a su abuso del alcohol, pues varias veces ha sido captado en estado de ebriedad en eventos públicos y conciertos, por lo que ya no resulta extraño para sus fanáticos verlo protagonizando escándalos y volviéndose viral en redes sociales.

Ahora, el vocalista de Zoé se enfrenta a una nueva polémica, ya que por medio de una publicación que realizó en X, hizo público que lo bajaron de un avión, razón por la que despotricó contra una azafata y la llamó “mesera del aire”, además de describir su rostro como “horrible”, hecho que dio mucho de qué hablar.

León Larregui. / Foto: Getty Images

Acusan a León Larregui de estar borracho en el avión

“Me bajaron del avión solo por quejarme de unas cosas y me dijeron, siendo platino en Airfrance: ‘Jamás te vas a poder subir a un avión nuestro’. ¡Una mesera del aire me dice esto! Le dije: ‘mi amor, con tal de no ver tu horrible cara acepto’”, publicó León Larregui en su cuenta oficial de X.

Aunque el cantante no explicó las razones concretas por las que las autoridades decidieron bajarlo del avión, usuarios de internet argumentaron que pudo haber sido porque se encontraba bajo el efecto del alcohol, pues su publicación mal escrita lo delataría.

“Otra vez León Larregui está tuiteando borracho”, “Eso es anticonstitucional. Haz tu propia aerolínea”, “¿Harás una rola de este incidente?”, “Así como lo ven escribió ‘Luna’ y ‘Labios rotos’”, “Vives en un viaje eterno. Nada más entiende que no puedes fumar tu hachís en los aviones” y “Usted debería viajar en el área de equipaje en una jaula. Seguro iba ebrio o drogado como acostumbra estar”, son algunos de los comentarios que en el post.