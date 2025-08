“Nos solidarizamos con los migrantes porque alguna vez fuimos ilegales”: Los Tigres del Norte

Hablar de Los Tigres del Norte es repasar el soundtrack de nuestra vida, pues, por más de cinco décadas han ofrecido lo mejor de su repertorio, desde Camelia la texana, Golpes en el corazón, La Puerta Negra, Pedro y Pablo, como lo más reciente La lotería.

Pero platicar con ‘Los jefes de Jefes’, o ‘Los ídolos del Pueblo’ es ver cómo una leyenda se construye si se llevan los pies bien puestos sobre la tierra.

Los originarios de Mocorito, Sinaloa, cargan en su andar 60 álbumes, 700 canciones grabadas, innumerables premios, calles en su honor, fundaciones, además de ser el estandarte de los migrantes.

Jorge y Luis Hernández, así como Óscar Lara platicaron con Publimetro sobre esta travesía y de la forma en que han conectado con su público, ¿la receta del éxito?, dignificar a la gente y contar historias reales.

Llevan más de cinco décadas en donde ya no tienen nada que demostrar. Han ganado todos los premios, una trayectoria sólida y, sobre todo, el respeto y el cariño del público y aún así, siguen rugiendo.

—JH. Siempre. Cuando grabamos canciones, tratamos de grabar algo que al público le guste y que se divierta, que tengan una impresión bonita de lo que los Tigres del Norte han hecho y que siguen haciendo. Las canciones que últimamente hemos grabado en nuestro más reciente EP, son de esas canciones que se quedan en el corazón del público.

Siempre es la intención de que cada vez que metemos que vamos al estudio y tenemos canciones nuevas, nuevos compositores y nuevas ideas, pues tratar de darles esa fuerza y poder.

Los veo ‘enteritos’, guapos, y siguen con una voz intacta; ¿Cómo llegan a este momento? Cuando voltean atrás y ven toda la trayectoria, cada paso que han dado.

—LH. Es muy motivante ver cómo las nuevas generaciones siguen apoyando la música de los Tigres del Norte y, como bien lo dices, han sido años de trayectoria. Este grupo siempre se ha tomado muy en serio y con mucha responsabilidad ser parte de un género que ha crecido muchísimo, sobre todo en los últimos años. Nosotros hemos sido los impulsores, por muchos años, de este género que es el regional mexicano. Cuando te tomas las cosas con seriedad, cuando tomas el compromiso y la responsabilidad de hacer las cosas bien y hacer música para que se quede en el gusto de la gente por muchos años, pues también ese compromiso va para nosotros como personas. Cuidamos mucho nuestra imagen, cuidamos mucho cómo nos conducimos frente al público, que se merece un respeto enorme de parte de nosotros y sobre todo la parte de la salud. Nosotros recargamos siempre energía de nuestro público, pero también tenemos que poner de nuestra parte para estar bien.

“Cuidamos mucho nuestra imagen, cuidamos mucho cómo nos conducimos frente al público, que se merece un respeto enorme de parte de nosotros y sobre todo la parte de la salud” — Luis Hernández, bajo sexto

Su tema La Lotería ha sido un éxito. ¿Ustedes creen que han ganado o perdido en la lotería?

—JH. Ojalá que ganemos. En este caso vamos a ganar porque el público nos ha dado esa oportunidad. Escuchan la canción, la tienen en su mente. Cada carta dice algo referente a lo que vivimos y a lo que estamos viviendo en diferentes formas. Ya ganamos que admiren al compositor que hizo la letra y en cómo la hizo para que pudiéramos tener la forma de interpretarla y poder comunicársela al público.

Muchos cantantes van en montón o se llenan de colaboraciones. Ustedes han sido muy selectivos con sus colaboraciones, van solitos, ¿o será que nadie les hace sombra?

—OL. (Risas) Así es. Nosotros nos arriesgamos a caminar solitos para que la gente vea la sororidad del grupo. Quienes nos conocen desde hace muchos años, saben que no hemos ocupado bordón.

Las temáticas de sus canciones, sobre todo los corridos o las que hablan de los migrantes, siguen presentes después de décadas...

—LH. Así es, son problemas que se van reciclando y que van dando vuelta y que siempre están ahí presentes, sobre todo el tema de la migración, porque cada día son más los que quieren emigrar y quieren estar en algún país donde tengan la solvencia económica para ayudar a sus familiares, porque de repente en los países de origen no hay la manera de como poder sacar adelante a la familia y creo que esa es la razón número uno por la que migramos. Nosotros hemos interpretado muchísimas canciones de migración y nos hemos solidarizado con la gente emigrante porque también en algún momento lo fuimos y estuvimos ilegales en Estados Unidos, cada uno en diferente momento y creo que eso pues nos hace también más receptivos a lo que se vive y sobre todo que cada vez se van agudizando más los problemas . Cuando llega una historia de migración, nosotros tratamos de analizarla y de que sea el mensaje correcto, de que en ese mensaje vaya esa representación de nuestra gente de una manera digna y una manera bonita que a pesar de que se va a otro país a buscar un sueño y un logro, creo que cuando cantas y dignificas a tu gente, creo que estás en realidad diciéndoles lo que son. Ya nada más con tener el valor de dejar tu país, de tratar de adaptarte a un país nuevo, a una lengua nueva, pues con eso ya eres un valiente y creo que nosotros lo hemos hecho por muchos años a través de nuestras canciones, los hemos dignificado. Hemos ido cambiando el vocabulario, cómo nos expresamos a las nuevas generaciones, cómo escuchan el mensaje que les quieres mandar, creo que en esa parte sí hemos ido cambiando y aunque el problema es el mismo, las canciones son distintas porque la manera de proyectarlas es totalmente diferente.

Han sido pioneros en los corridos y se les ha respetado pues han ido a todas las plazas; sin embargo, ahora quien canta un corrido a veces ya no la cuenta. ¿Será que algunos pollos ya se quieren pelear con el gallo?

—JH. No, yo creo que Los Tigres del Norte cantamos historias y nunca decimos los personajes, siempre tratamos de cuidar esos detalles y hacer temas que sea para todos los gustos.

Las canciones que hemos hecho como esa de ‘ya se quieren pelear con el gallo’ (Jefe de Jefes), son dichos del pueblo y son cosas muy especiales para poder cantarlas y poder decirlas sin tener una consecuencia. Los Tigres del Norte cuidamos esos renglones tan importantes, de no de tener problemas con nadie, respetamos lo que haga cada quien con su vida y a lo que se dediquen, o lo que sea. Nosotros tenemos ese respeto y siempre cuidamos nuestras canciones, que alegren, que tengan un mensaje el positivo y el negativo de la canción para que cada quien se haga su razonamiento .

Seguro muchos de sus fans dirán, ‘ni parientes somos’, pero los queremos ver mucho tiempo más en los escenarios. ¿Ustedes cómo se ven de aquí a cinco o 10 años?

—JH. Nos vemos creo que... cada año que pasa y cada, eh, cada vez que el sol se mete, no va hacia adelante, vamos avanzando en nuestras edades, pero ahorita el grupo tiene su área de trabajo, buscamos una tranquilidad en nuestro trabajo, buscamos tener éxito. Sentimos lo mismo que cuando éramos niños de tener ese amor por hacer tu trabajo, ¿no? Eh, yo creo que esa es una de las bases principales, no perder eso, no perder lo que lo que has avanzado en tu vida, pues nada más es un comienzo. Tienes que seguir avanzando todos los días. Se mete el sol y sale y tú tienes que tener otra forma de cómo alegrar tu vida, cómo prosperar.

Conciertos en México

☐ CDMX. 1 y 2 de agosto, Palacio de los Deportes

☐ San Luis Potosí: 17 de agosto, Foro de la Fenapo

☐ Puebla. 17 de octubre, Auditorio GNP Seguros

☐ Guadalajara. 20 de noviembre, Auditorio Telmex