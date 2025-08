3BallMTY celebra su regreso a los escenarios con su gira ‘La Vuelta Tour 2025’

Después de una pausa de ocho años, 3BallMTY marca su regreso a los escenarios a través de su gira internacional ‘La Vuelta Tour 2025’, la cual es un reflejo de su legado e impacto dentro de la industria musical.

El aclamado grupo de música electrónica y tribal cumplió su promesa con el público, regresando a los escenarios con su gira y la emoción por parte de sus integrantes es palpable. “Estamos muy emocionados de regresar a los escenarios, tenemos literalmente muy poquito de haber regresado a los escenarios. De hecho, hicimos nuestro debut en Ciudad de México justamente, que es un lugar que siempre nos ha recibido, siempre que vamos se hace un fiestón”.

El tour no solo marcará su retorno a México, sino también su incursión en Estados Unidos después de mucho tiempo, donde el recibimiento ha sido igualmente masivo. “A Estados Unidos teníamos un chorro que no veníamos, entonces igual fue lo mismo. Y pues nada, estamos haciendo La Vuelta Tour y queremos llevar esto para México porque nos han dicho que les gustaría tenerlo por allá”, añadieron.

El éxito de la gira no es casualidad; es el resultado de una meticulosa preparación que ha involucrado a todo el equipo detrás del grupo. “Hemos estado muy de la mano con la producción de los conciertos que vamos a hacer en todo México, esa ha sido parte de la preparación de nosotros, estar preparando el show desde cada detalle, desde cómo se van a ver las luces, las pantallas, cómo queremos que se vea el DJ Boot. Todo eso es como lo que la gente no ve o piensa que solo llegamos y tocamos, pero realmente tenemos meses de preparación”, explicaron.

La respuesta del público ha superado todas las expectativas. El grupo se sintió sorprendido por la reacción inicial al anunciar las fechas en Estados Unidos, “Cuando anunciamos el tour de Estados Unidos como que no esperamos el impacto que iba a tener, pero desde que vimos que se publicaron las fechas y ese mismo día hicimos sold out, como que ya sabíamos qué esperar, pero ahorita que ya lo estamos viviendo, porque hemos tenido más de 40 fechas, el tour en realidad ha sido sold out completamente. Nos sentimos muy bien recibidos por la gente y esperamos también el mismo cariño de la gente en México y también próximamente vamos a estar en Canadá”, anticiparon.

Mirando hacia el futuro, 3BallMTY no solo se centra en la gira; sin embargo, el grupo ha revelado que tienen un nuevo álbum casi listo, con 13 canciones inéditas y buenas colaboraciones. Aunque aún no hay una fecha de lanzamiento definitiva, se especula que podría salir a principios del próximo año, una vez que la gira concluya. “Aún no tenemos una fecha tentativa para que salga, pero creo que puede ser al inicio del próximo año ya para arrancar con el proyecto nuevamente, porque ahorita solamente estamos enfocados en la gira, porque se vienen más fechas”, revelaron.

Por ahora, el público mexicano podrá verlos en las primeras fechas confirmadas en Ciudad de México, Guadalajara y Puebla, con la esperanza de que el tour se extienda a otras ciudades que les han mostrado su apoyo.