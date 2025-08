Bellakath asegura que estuvo a punto de morir por un procedimiento estético

Katherinne Huerta, mejor conocida como Bellakath ha extendido su popularidad dentro del género urbano en México a través de su propuesta musical; sin embargo, ciertos detalles de su vida personal generan dudas entre sus seguidores, especialmente sobre las cirugías a las que se sometió.

La intérprete de “Gatita” ha sido bastante honesta con sus fanáticos sobre algunos de los procedimientos estéticos que se realizó, no obstante, recientemente reveló que una cirugía puso en peligro su vida.

Bellakath habla del riesgo de sus operaciones

Durante una entrevista para Gustavo Adolfo Infante en el programa El minuto que cambió mi destino, la cantante mexicana habló abiertamente del procedimiento que puso en peligro su vida, al cual se sometió antes de incursionar profesionalmente en la música.

“Tenía como 18 cuando me hice mi primera operación. Primero me hice la lipo porque yo era un cuadrado y dije: No, que me hagan cintura. No me gustó cómo me había quedado el abdomen y además de lo estético que no me había gustado, saliendo de la cirugía me puse bastante mal. Casi me voy con Diosito porque el doctor tuvo negligencia”, comentó.

De acuerdo con las declaraciones de la artista, las complicaciones de la cirugía ocurrieron luego de perder mucha sangre, señalando que comenzó a sentir debilidad en su cuerpo al punto de pensar que perdería la vida; sin embargo, Bellakath aseguró que aún tenía una misión por cumplir, refiriéndose a su carrera musical.

“Estaba helada, veía borroso, solo veía como las siluetas y escuchaba las voces, escuchaba a mi abuelita, estaba mi mamá y me tuvieron que poner lámparas de calor para que la temperatura del cuerpo empezara a subir. Cuando desperté, que se me había bajado el efecto de la anestesia, revisé la llamada y era que cantara La gata de la Agrícola Oriental, y Bellakath era para mí”, puntualizó.