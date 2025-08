Graban a Olivia Collins tocando a participante de La Casa de los Famosos México 3 ¿Se va con romance?

La primer semana de La Casa de los Famosos México 3 logró cumplir con las expectativas de la producción. Miles de internautas siguieron la transmisión en vivo del reality más exitoso de los últimos años con el fin de ver cómo se comportaban los 15 participantes.

Tras el paso de los primeros siete días, los concursantes tuvieron que nominar a una persona que abandonaría el programa. Después de una intensa votación, los televidentes sacaron a Olivia Collins.

Ahora, después de su salida, algunas personas observaron que Collins interactuó de más con uno de sus compañeros; tanto así que los fans de la cantante crearon un shippeo o romance, pero ¿De quién se trata?

El hombre involucrado es Aldo De Nigris Jr.; sí, una cuenta de Instagram hizo la recopilación de varios momentos en los que convivieron el influencer y la actriz.

Entre todos los clips, los internautas quedaron asombrados por el momento en que Olivia tocó al creador de contenido de una manera poco usual. Si bien lo antes dicho no prueba nada, algunos usuarios relacionaron el presunto romance con lo que vivió Poncho De Nigris e Irma Serrano.

Hasta el momento, la publicación suma miles de reproducciones en internet, donde se pueden leer comentarios como “Olivia está hermosa”, “Pero esa mujer es hermosa a pesar de ya su edad. Qué hombre no se enamoraría de ella”, “Su físico es mejor que el de Ninel con todo y la edad” o “Pues es que lo que sea de cada quien Olivia se ve muy bien y es muy bonita , no pasaría desapercibida ante nadie , eso fue lo que no soporto Ninel Conde”.