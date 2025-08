Muere el actor surcoreano Song Young-Kyu: su cuerpo fue hallado en misteriosas circunstancias

Los fanáticos del entretenimiento surcoreano se visten de negro ante la inesperada pérdida de Song Young-kyu, un famoso actor que participó en películas y producciones de Disney+. Además, el deceso del intérprete generó especulaciones, ya que su cuerpo fue hallado en circunstancias misteriosas, por lo que ya se inició una investigación para determinar lo que lo llevó a la muerte.

Song Young-kyu, famoso por formar parte de proyectos como ‘Socios por la justicia’, ‘La próxima apuesta’ y ‘Extreme Job’, fue hallado sin vida a los 55 años en Yongin en la capital de Corea del sur, es decir, Seúl. El cuerpo fue encontrado por las autoridades alrededor de las 8:00 horas luego del aviso de un conocido.

Cabe destacar que los restos del querido actor fueron encontrados en su auto, que estaba estacionado en un aparcamiento residencial en la provincia de Gyeonggi. Los agentes de policía encargados de la investigación no hallaron signos de violencia, algún hecho criminal, ni de suicido, ya que no había ninguna carta de despedida en la escena, lo que levanta el misterio alrededor de lo que le quitó la vida a Young-kyu.

Por lo pronto, las autoridades abrieron una carpeta de investigación y sometieron a la familia del artista a un interrogatorio; asimismo, consideran realizar una autopsia al cuerpo, según información de medios locales.

La carrera de Song Young-kyu se vio afectada antes de su muerte

Tras la noticia de su deceso, se recordó que hace poco más de un mes el actor fue detenido por conducir en estado de ebriedad, situación que terminó por afectar su carrera, ya que él mismo tomó la decisión de renunciar a su papel en la obra de teatro ‘Shakespeare In Love’ y editaron sus escenas en las producciones ‘The Defects’ y ‘The Winning Try’.

Fue el 19 de junio cuando Song Young-kyu fue sorprendido manejando cinco kilómetros bajo el efecto del alcohol. Escándalos como este, son duramente castigados en Corea del Sur.