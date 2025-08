Video: Famoso cantante de reguetón sufre infarto en programa en vivo; ¿cómo se encuentra?

El mundo del reguetón se encuentra en vilo luego de que en las últimas horas se diera a conocer que un famoso cantante del género urbano sufrió un infarto durante un programa en vivo.

Fue durante el programa radiofónico conducido por Luinny, que sucedió el momento que se volvió viral en las redes sociales.

Famoso cantante de reguetón sufre infarto en programa en vivo

Se trata del cantante de reguetón ‘El Cata’ quien visitó el show de televisión para promocionar su nueva canción ‘De Guaro en Guaro’.

El intérprete reconocido por temas como ‘Loca con su tiguere’ se encontraba en medio de la entrevista cuando se desplomó.

En las imágenes se observa que los conductores se sorprenden por lo que sucedió y la señal se apaga.

Dicho momento provocó que los seguidores del cantante mostraran su preocupación por lo que en otro enlace el cantante tuvo que aclarar lo que sucedió.

¿Cómo se encuentra El Cata tras supuesto infarto que sufrió?

Tras el escándalo, el cantante fue contactado por el programa de televisión ‘Esto sí es televisión’ conducido por Gaby Cruz, Jessica Campos y Honey Pérez.

Ahí el cantante confesó que se trató de una broma al locutor, por lo que los presentadores agradecieron que aclarara dicha situación porque se habían alarmado.

Aunque varios seguidores criticaron al intérprete pues consideraron que con los temas de salud no se debe jugar.

“No me da nada se risa. Con eso no se juega, imagínate que a alguien de tu familia le de un infarto real por esa bromita de tan mal gusto” y “Que humor negro, con eso no se relaja. Cuanta ignorancia en los medios” fueron algunos de los fuertes comentarios que recibió.