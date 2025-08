‘And Just Like That’ anuncia su cancelación luego de tres temporadas

'And Just Like That'

La producción detrás de ‘And Just Like That’, la secuela de la icónica serie ‘Sex and the City’, acaba de anunciar que la serie ha sido oficialmente cancelada después de su tercera temporada. La cancelación llega en un momento de reestructuración para la plataforma, que ha optado por un cambio de estrategia en su catálogo de producciones originales.

La decisión pone fin a la historia de Carrie, Miranda y Charlotte en su etapa de los 50, es por ello que la noticia ha generado un intenso debate en redes sociales, donde los seguidores han expresado su decepción por la abrupta conclusión, especialmente después de que la tercera temporada dejara varias tramas sin un cierre definitivo.

'And Just Like That' Foto: Reprodução HBO Max

A pesar de que ‘And Just Like That’ había logrado mantener una base de fans leal y generaba constantemente conversación, la serie también enfrentaba críticas, tanto por el manejo de sus personajes originales como por las nuevas adiciones al elenco.

Durante sus tres temporadas, el programa se centró en explorar los desafíos de la amistad, las relaciones y la vida en la madurez, lidiando con temas como el duelo, la identidad sexual y el envejecimiento. Los fanáticos del programa estaban divididos sobre si la trama había logrado capturar la esencia de la serie original, por lo cual se especula que esta división pudo haber influido en la decisión final.

El elenco, encabezado por Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, junto a nuevos personajes como Nya Wallace y Lisa Todd Wexley, intentó renovar la narrativa, aunque la ausencia de Samantha Jones, interpretada por Kim Cattrall, fue una constante conversación y un punto crítico para muchos seguidores.

La cancelación de ‘And Just Like That’ marca el final de una era que comenzó hace más de 25 años con ‘Sex and the City’.