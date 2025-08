Filtran video de Yanin Campos denunciando amenazas de muerte; ¿la ultimaron?

El caso de la muerte de Yanin Campos, exparticipante de ‘MasterChef México’ ha paralizado las redes sociales.

A través del periódico local de Chihuahua ‘La Gaceta’ se informó que la enfermera de 38 años de edad perdió la vida tras sufrir un fatal accidente automovilístico en su ciudad Natal.

El medio informó que el accidente ocurrió el fin de semana y que fue llevada de emergencia a un hospital, sin embargo perdió la vida tras las heridas que sufrió.

En redes sociales trascendió que después de su paso por el programa de TV Azteca, la mujer abrió una cuenta de OnlyFans en la que subía contenido para adultos.

Exparticipante de ‘MasterChef’ Yanin Campos había denunciado amenazas de muerte

Ahora, a la redacción de Publimetro llegó un video que Yanin Campos subió a su cuenta de TikTok hace aproximadamente un mes en el que denunció supuestas amenazas de muerte.

“¿Quieres que me salga lo pinche loca?“, dice Yanin en el video original de 7 minutos de duración que fue subido a la cuenta @yaninchefmx y posteriormente fue eliminado.

“Me va a salir, me vale v... porque a mí alguien me amenazó y me dijo que si me atrevía a decir algo (me matan)”.

En esta última parte del clip que Publimetro tiene en su poder, la mujer se lleva las manos al cuello, haciendo la señal de que le quitarían la vida.