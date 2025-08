‘Todo en el Verso’ cierra con broche de oro su primera temporada

‘Todo en el Verso’, el podcast de Weverse dedicado al K-Pop, llega al final de su primera temporada, en la que expertos en el tema conversaron con las conductoras Sissi Lin y Valeria Aguilar sobre su pasión por la música, su amplio conocimiento acerca de diversos grupos y la preparación que existe detrás de los artistas.

A través de 21 episodios, creadores de contenido y especialistas en el universo del K-Pop, compartieron su sabiduría acerca de la cultura musical surcoreana con capítulos dedicados a j-hope, SEVENTEEN, ONE OR EIGHT, TOMORROW X TOGETHER, SUPER JUNIOR, ENYPHEN, BTS, NCT, SHINee, BLACKPINK, KATSEYE y EXO.

Y no solo eso, pues además, las conductoras tuvieron invitados de la talla de Miso Lee, traductora que ha trabajado con diversos artistas de K-Pop y Chabdi, quien transforma las coreografías de K-Pop al ritmo regional mexicano para darles un nuevo enfoque.

El último capítulo de esta primera temporada fue amenizado por Ale Muciño, quien a su vez también se destacó como la primera invitada del podcast, donde conversó con Valeria acerca del impacto global de j-hope, integrante de BTS que recientemente pisó territorio azteca. De esta manera, ‘Todo en el Verso’ cerró con broche de oro, cumpliendo un ciclo de éxitos.

Valeria Aguilar y Sissi Lin Imagen: especial

¿Dónde escuchar ‘Todo en el Verso’?

Toda la primera temporada de ‘Todo en el Verso’ está disponible en Spotify, con capítulos de una duración aproximada de media hora a 45 minutos. Además, a través de las cuentas de redes sociales del podcast, se puede disfrutar de material relacionado a la producción.

Hecho de fans para fans, ‘Todo en el Verso’ busca unificar a la comunidad del k-pop por medio de relatos, noticias, debates, análisis de tendencias y entrevistas con expertos. De esta manera, cada uno de los episodios de la producción de Weverse se convierte en una oportunidad de aprender y darle exposición al género musical que apasiona a millones de personas alrededor del mundo.