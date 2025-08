Tom & Collins se perfilan para conseguir un Latin Grammy con el celebre remix de ‘La Boa’

El dúo mexicano Tom & Collins, consolidado como un referente internacional de la música electrónica con sabor latino, lanzó oficialmente su campaña con miras a una nominación en la categoría de Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina en los Latin Grammy 2025.

La apuesta es su aclamado remix de “La Boa”, un clásico atemporal del vasto catálogo de Orfeón que ha trascendido fronteras y géneros. La campaña no ha escatimado en impacto, arrancando con un audaz “stunt de guerrilla” en el icónico Times Square de Nueva York, donde un anuncio del proyecto iluminó una de las pantallas más emblemáticas del mundo, marcando el inicio de lo que podría ser un hito para la música electrónica mexicana.

Jorge Corral y Juan Pablo Escudero, las mentes detrás de Tom & Collins, han llevado su propuesta musical a rincones insospechados del planeta, demostrando el poder de la música latina: “Estuvimos, por primera vez, en el famosísimo Savaya Bali y en Australia. También estuvimos tocando por primera vez en Tailandia. Fueron muy buenos recuerdos y buenas experiencias”, compartieron en entrevista para Publimetro.

Esta expansión global es gran orgullo para el dúo; se sienten felices de poder compartir la música latina con todo el planeta. La recepción ha sido abrumadora: “Sentimos que tanto nuestra música como la música latina están viviendo muy buenos momentos. La gente lo está recibiendo muy bien por esa parte del mundo”, afirmaron.

Para los artistas, la magnitud de su alcance sigue siendo una sorpresa: “Creo que jamás imaginamos conocer el mundo con nuestro trabajo”, confesaron, destacando que “ir a Australia es lo más lejos que nos ha llevado la música”. Este suceso muestra la universalidad de su sonido: “Es algo muy padre poder ver a lo que llega la música hoy en día. Ni siquiera teníamos idea que hay gente queriendo escuchar nuestras canciones en Indonesia o Tailandia”.

A pesar de la intensa agenda, el trabajo no se detiene: “Intentamos encontrar tiempo para todo. Vamos a estar en Europa, vamos a tener unas sesiones por allá, pero es que hasta en el avión trabajamos”.

El fenómeno del remix de ‘La Boa’ y su camino al Latin Grammy

El remix de “La Boa” ha sido un verdadero punto de inflexión en la carrera de Tom & Collins. “Con el remix de ‘La boa’ esperábamos que en México le sonara a la gente porque es un clásico que ha llegado a toda Latinoamérica, pero también fue muy bien recibida en Europa. Nosotros la ponemos en festivales, en clubes y a todo el mundo le gusta”, explicaron.

La trascendencia de este tema es innegable, con logros notables desde su lanzamiento: alcanzó el #1 en iTunes Austria, se posicionó en el Top 20 en iTunes Italia, y fue incluido en prestigiosas playlists editoriales como “Best of 2024: Electrónica Latina”, “elRow 2025” y “This Is Tom & Collins”.

Como parte clave de su campaña Grammy, el pasado viernes 1 de agosto se lanzó la versión en Dolby Atmos de “La Boa”, prometiendo una experiencia inmersiva en audio espacial que eleva aún más el viaje sonoro del remix.

La esencia de la música electrónica y el futuro latino

Los DJs también reflexionaron sobre momentos claves en la escena, como el incidente en Tomorrowland, elogiando la gestión del festival: “Sobre Tomorrowland, la primera vez que vimos el video pensamos que era inteligencia artificial; hasta que ya vi que sí era una noticia oficial. Fue algo que impresionó a todo el mundo”, comentaron.

Y añadieron: “Aplausos para Tomorrowland por cómo manejaron la situación. No cancelaron el festival, incluso no cancelaron el mainstage, improvisaron uno de último momento. Yo no vi quejas en internet”.

Para ellos, lo más relevante fue la unión de la gente: “La gente se unió para compartir y pasarla bien; esa es la esencia de la música electrónica y es la misma razón por la que nos gusta tanto. Se puede conectar, compartir y creo que eso se vivió con mucho más amor para apoyar lo que representa Tomorrowland”.

Mirando hacia el futuro, Tom & Collins aseguraron que la esencia latina seguirá siendo un pilar fundamental en su música: “Creo que en todas nuestras producciones van a encontrar elementos latinos; aunque sean temas que no son en español, siempre encontrarán algo latino”, afirmaron.

Además, prometieron lanzamientos full latinos en todos los elementos. Sin embargo, no desean encasillarse: “No nos gustaría que fuéramos exclusivamente un proyecto de house latino porque sí conectamos con otros sonidos”. Este año promete ser prolífico, con varias colaboraciones y “algunos otros sampleos de música latina que también vimos con Orfeón”, además de música 100% original. “Pueden esperar de todo este año, yo creo que van a ser unos cuatro lanzamientos más este año más o menos”, adelantaron.

En cuanto a sus metas, Tom & Collins mantienen una perspectiva realista y flexible: “Sí, definitivamente creemos que el mundo de la música siempre está lleno de sorpresas”, reconocieron. Su estrategia es mantener objetivos generales para evitar frustraciones: “Intentamos mantener los objetivos un poco generales porque si te la vives pensando en cosas muy específicas que quieres y que no se dan como pensabas, vas a sufrirla bastante en el mundo de la música”.

Para ellos, la satisfacción radica en la calidad de su trabajo y sus presentaciones: “Estar feliz con nuestras producciones, estar satisfechos con nuestras presentaciones en vivo, tocar cosas cada vez que nos gusten más, son lo que intentamos mantener general porque la verdad es que en esta carrera se dan muchas curvas, pero creemos que lo estamos cumpliendo y estamos felices con el sonido”.

Con el impulso de “La Boa” y una trayectoria en constante ascenso, Tom & Collins perfilan como serios contendientes para el Latin Grammy, llevando el distintivo sonido latino a lo más alto de la escena musical global.