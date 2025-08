Video: Yanin de ‘MasterChef’ fue vetada de TV Azteca tras exhibir relación con un productor

La noticia de la muerte de Yanin Campos sorprendió a los fanáticos de ‘MasterChef’, pues ella formó parte fundamental del reality años atrás. La cocinera perdió la vida en un accidente de auto, razón por la que detalles sobre su vida comenzaron a revivirse, como la ocasión en la que confrontó a un famoso productor con el que mantenía una relación a pesar de estar casado, situación que incluso le mereció ser vetada de TV Azteca.

Yanin Campos falleció a los 38 años luego de agonizar por dos días después de un accidente automovilístico. Yanin fue reconocida por su participación en ‘MasterChef’ en 2018; además de que se dedicaba a crear contenido para adultos, por lo que logró reunir una buena cantidad de fanáticos.

Yanin Campos, exparticipante de MasterChef México (@yanin_chefmx)

Reviven polémica de Yanin con productor de ‘MasterChef’

Tras su fallecimiento, se revivió un video en el que confronta a un famoso productor, reconocido por su trabajo en ‘MasterChef’ y ‘La Casa de los Famosos’. En este, ella le pide: “Quiero escuchar tu versión porque veo que ella tiene una versión un poquito desfasada. Le contaste lo que te conviene, pero no le contaste todo”.

De esta manera, él le responde: “Todo empezó y te dije que yo era casado, ¿sí o no? Y te dije que tenía una relación abierta”. Entonces, ella le recuerda sus palabras: “Primero no me dijiste que estabas casado, eso fue después. Tú me dijiste: ‘vivo con mi morrita y después de tantos años juntos, cada quien tira su cotorreo’”.

Asimismo, él replica: “¿Te dije que era casado? Sí. ¿Te dije que estaba en una relación abierta? Sí. Después de un tiempo, varias veces te lo intenté parar, ¿sí o no? Tú decidiste irte por el camino complicado y al yo tener una relación abierta con mi esposa, no pasa nada. Yo también te lo dije, no sé cómo chin… averiguaste quién es ella y empezaste a jugar”.

Según información de la cuenta de X conocida como ‘La Tía Sandra’, esta situación le mereció el veto de TV Azteca a Yanin Campos.