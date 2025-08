Isaac Hernández entre Despertares, artes marciales y su gusto por bailar a ritmo de Bad Bunny

Considerado el bailarín mexicano más influyente en la danza clásica internacional, Isaac Hernández ha forjado una carrera que lo ha llevado a compañías como el English National Ballet, el San Francisco Ballet y, actualmente es el bailarín principal del American Ballet Theatre de Nueva York. Pero más allá de sus logros personales, ha buscado impactar el panorama cultural de su país con un proyecto que define como irreplicable: Despertares.

Este 30 de agosto, Despertares celebra su edición número 11 en el Auditorio Nacional (CDMX) con más de 30 artistas de primer nivel mundial, reafirmando su compromiso por acercar la danza a nuevos públicos y mantener su independencia política e institucional.

Isaac Hernández comparte su pasión por la danza, el cine… y Bad Bunny (Foto: Natalia Sánchez)

El bailarín tapatío, charló con Publimetro, donde habló de los retos, su evolución como artista, su faceta como padre, el cine y hasta su gusto inesperado por Bad Bunny.

“Despertares es un proyecto único, irreplicable en el mundo. Es un camino, como tú dices, que ha estado plagado de dificultad, pero también es algo que es muy bonito. Es un proyecto muy único. Te lo digo con toda la certeza, es irreplicable en ninguna otra parte del mundo. Me ha cambiado mucho a mí como persona el tener este proyecto en mi vida… Muchas veces me pregunto, ¿qué sería yo como persona y como bailarín si no tuviera esta responsabilidad año con año? Siempre lo quiero como parte de mi vida y de mi carrera”, señaló en la entrevista.

Isaac Hernández, reconoció que no puede evitar convertirse en un fan y anfitrión del talento mundial.

“Yo soy fan de todos estos artistas y es por eso que me gusta tanto poderlos compartir con el público mexicano. Traer de vuelta a Lil Buck me entusiasma mucho, porque hay sólo un Lil Buck en todo el mundo… O una bailarina como Alina Cojocaru, o este año Roberto Bolle, que es la primera vez que está con nosotros. Verlo materializado en el escenario y que el contenido sea tan especial debido a estos artistas siempre me emociona, como tú dices, como fan”, explicó.

Isaac Hernández entre 'Despertares', artes marciales y su gusto por bailar a ritmo de Bad Bunny Entrevista

Un escenario que une emociones y públicos

“Cuando estamos todos en el escenario bailando, pasándolo bien, el público también disfrutando, es una sensación muy especial. Muchas veces trato de quedarme atrás para poder como recibir el momento como me viene, porque es algo que te digo, es irreemplazable. Es también algo que solamente las 10 mil personas que nos acompañan esa noche conocen, viven y se llevan con ellos, reveló desde Nueva York.

Sin ataduras políticas: el arte como proyecto independiente

Fue el propio bailarín mexicano que habló sobre los apoyos en México.

“Nunca he buscado un modelo de total intervención para los proyectos en México, simplemente he querido compartir la responsabilidad con las autoridades. Otras veces nos han cancelado de último minuto, otras veces ni siquiera ha habido respuesta o contacto. Lo importante de Despertares era no convertirse en un proyecto que fuera de una corriente política o de otra", puntualizó.

“En México lo más fácil sería dar tu trabajo a una corriente política y esperar que ellos la defiendan… y eso para mí era importante de que no sucediera. Siempre he buscado una mezcla que permita compartir esa responsabilidad”, añadió.

Más maduro, padre y con nuevas prioridades

“La realidad va cambiando… tus prioridades, tus tiempos, tu físico, tu mente. Es casi casi sagrado… me recarga de energía, hace que mi mente y mi cuerpo funcionen de una manera diferente. Cada vez que veo esta importancia crecer, lo tomo con más responsabilidad y todavía más compromiso que antes”, se sinceró.

Entre las artes marciales, la economía y la historia

Durante la charla con Isaac Hernández, se le preguntó que si no fuera bailarín a qué se hubiera dedicado.

“Estaba en taekwondo y me gustaba mucho… probablemente me hubiera convertido en atleta profesional, atleta olímpico, algo así. Ahora me apasiona mucho la economía, me emociona la política pública, me atrae la historia. Todo eso ha sido en parte por las situaciones a las que me ha expuesto el ballet clásico”, comentó.

Isaac Hernández ¿funcionario público o actor?

“Nunca se debe decir nunca pero no me gustaría estar en una posición así a menos que sea una emergencia. Siempre y cuando haya una buena historia que contar en la pantalla y yo pueda aportar algo a la producción, lo voy a considerar”, dijo el bailarín que a finalizar el año estrenará en México la cinta Dreams dirigida por Michel Franco, junto a Jessica Chastain.

Y sí… también baila con Bad Bunny

Por último, confesó la música que escucha en los ensayos y que podría considera como gustos culposos.

El último disco de Bad Bunny está bueno para bailar salsa, entonces me inscribí a clases y a veces lo escucho. Eso es lo más sorprendente en mis gustos musicales. Cuando estoy en Nueva York escuchaba esa música de niño… como Simple Plan, Dashboard Confessional, Blink-182. Me traen buenos recuerdos”, finalizó.

Próximas actividades de Isaac Hernández en México

Master Class de Ballet Clásico para estudiantes nivel intermedio y avanzado. Acceso gratuito, de 16:00 a 20:30 horas. CENART – Teatro de las Artes (CDMX).

Despertares 2025 abre el registro online para la Firma de Estrellas el jueves 28 de agosto en el Auditorio Nacional.

La gala de Despertares será el 30 de agosto en el Auditorio Nacional.