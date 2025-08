Out of Control Army promete una noche única y llena de sorpresas en la Arena CDMX

La banda de ska mexicano Out of Control Army sigue demostrando su poder dentro del género y la industria, demostrándolo no solo con su último lanzamiento musical, sino también con su próxima presentación en la Arena CDMX como parte de la colaboración ‘Trilogía del Kaos’, así compartieron los detalles para una entrevista con Publimetro.

La agrupación está de regreso en el centro de atención con el lanzamiento de su nuevo sencillo, “El Fin del Mundo”. Este tema, una colaboración con SEKTA CORE, ROYAL CLUB, ha sido recibido con gran entusiasmo.

“Estamos contentos porque fue un lanzamiento muy orgánico, somos tres bandas, muy amigos desde siempre, hemos tocado y girado toda la vida juntos y ya hacía falta tener una canción los tres. La gente lo tomó muy bien, las promociones fueron increíbles, o sea, fue algo muy orgánico, donde todos nos sentimos muy cómodos, el video fue muy divertido, como que todo fluyó muy bien”, agregó.

“El Fin del Mundo” no es solo una canción más, sino que marca un hito en la historia de la banda. El sencillo llega como el preámbulo perfecto para un momento trascendental en la carrera de Out of Control Army, su concierto en la Arena CDMX, un espacio de gran envergadura para el cual se están preparando con dedicación.

“Marca un momento en la historia de lo que estamos haciendo, justo este show en la arena, creo que esta canción ahorita sirve como para ratificar a la gente que lo estamos haciendo. Sé que es una canción que marca un momento, justo un momento muy importante para nosotros, me gusta que haya un respaldo solidario en todo el proceso”, reflexionó el vocalista.

El concierto en la Arena CDMX, además de ser un logro para la banda, representa un triunfo para la escena musical autogestiva e independiente. La banda lo ve como un mensaje poderoso para la industria. “Creo que es algo brutal que hay otras bandas independientes que somos justamente autogestivas, presentándonos en la Arena CDMX. Como que es una cachetada de la industria, al decir: Mira, ahí están estas bandas, haciendo posible, la gente las está respaldando”, expresó.

Para la banda, este evento será un logro compartido, un momento inolvidable para los músicos y el público por igual. “Va a ser un momento inolvidable, un logro que vamos a vivir no solo los músicos, sino también el público, porque, o sea, es un logro compartido”, afirmó.

De cara al futuro, la agrupación no tiene planes de detenerse. Aunque actualmente están enfocados en el show en la Arena, ya tienen en mente seguir produciendo nueva música y expandir su alcance.

“A nosotros nos gustaría seguir grabando, haciendo más giras, ahorita estamos enfocados en el concierto, pero queremos ver qué sale después, van venir a muchísimas cosas más y ver cómo lo toma la gente, si quieren que brinquemos un lugar más grande. Estamos a expensas de lo que dice el público, pero creo que lo más importante va a ser seguir lanzando nueva música”, concluyó.