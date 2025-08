PARK BO GUM confirma Fan Meeting en México: descubre fechas, recinto y precios

El famoso actor surcoreano PARK BO GUM anunció su paso por México con un Fan Meeting titulado ‘BE WITH YOU’. De esta manera, sus fanáticos tendrán la oportunidad de conocerlo en persona y convivir con él a través de una serie de actividades y dinámicas que lo acercarán a su audiencia.

PARK BO GUM, protagonista de la exitosa serie de Netflix, ‘Si la vida te da mandarinas’, llegará a México como parte de su gira mundial ‘BE WITH YOU’, en una noche que promete estar llena de sorpresas y diversión para los asistentes, que podrán conocerlo en una faceta más íntima y personal fuera de las cámaras de la televisión y el cine.

Tras 11 años de carrera en las industria del entretenimiento, PARK BO GUM ha logrado destacar gracias a su carisma y a su talento para la actuación, pues ha obtenido papeles en producciones de la talla de ‘Buen chico’, ‘Amor bajo la luz de la luna’, ‘Recuerdo de juventud’, entre otros k-dramas que lo han convertido en un referente internacional.

¿Cuándo vendrá PARK BO GUM a México?

La promotora Ninshi Entertainment dio a conocer hoy 5 de agosto la visita de PARK BO GUM a México. El actor hará dos paradas en nuestro país: la primera el 17 de septiembre en la Arena Monterrey en Monterrey, Nuevo León y el 19 de septiembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Por el momento, no se tiene más información al respecto como fechas de venta de boletos o el precio de los mismos, sin embargo, Ninshi Entertainment hizo un llamado a los interesados en el evento para mantenerse al pendiente de sus redes sociales, donde se darán las próximas actualizaciones sobre el Fan Meeting.

Basándonos en la experiencia con otros eventos similares que se han realizado, se espera que existan paquetes VIP y quienes los adquieran, tendrán la oportunidad de interactuar de cerca con el actor.