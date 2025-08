Yuri defiende el playback y confiesa que casi pierde la voz en gira con Cristian Castro

Yuri rompe el silencio sobre el playback en sus conciertos y se muestra más comprensiva con quienes lo usan. Aunque asegura que ella canta en vivo y cuida rigurosamente su voz, reconoce que hay ocasiones en las que el cuerpo no da para más.

“Pues mira, definitivamente sí está cañón, porque cuando tú vas a ver a las gringas, la mayoría son playbacks. Todas. Y yo a veces, ahora que tengo un show así tan difícil, digo: yo también lo haría”, admitió Yuri durante una charla con medios

Yuri defiende el uso de playback en giras extenuantes (Foto: Ocesa / Lulú Urdapilleta)

La artista veracruzana reflexionó sobre los retos físicos que implica una gira tan intensa como la que compartió con Cristian Castro, en la que llegó a tener cinco conciertos en una semana.

“Dos con Christian, tres en Estados Unidos. Y yo dije: ‘No, playbacks no. Yo soy bien machota’. Pero la última semana me tuvieron que poner cortisona. Mi voz ya no daba”.

Pese a los cuidados extremos que tiene para preservar su capacidad vocal —como evitar el aire acondicionado, dormir bien, vocalizar y mantenerse alejada del frío—, Yuri aceptó que ni la disciplina basta cuando el cuerpo no se recupera entre presentaciones.

“Si tú dijeras: hago dos por semana, padrísimo. Pero era: viaja aquí, viaja allá. Y el show de Cristian era muy exhausto… Yo tenía que hacer la segunda, la tercera voz. Acababa casi sin poder hablar”.

Actualmente, con su gira Icónica, la cantante se ha enfrentado al mismo dilema: ofrecer un espectáculo potente, con coreografías exigentes, sin perder la calidad vocal. Incluso confesó que ha tenido que entrenar físicamente para resistir.

“Tuve que empezar a correr y a cantar al mismo tiempo. Al minuto ya estaba con la lengua de fuera… y yo lloraba. Pero mi marido me dijo: ‘Cúmplela. A tu gente tú le tienes que cumplir’”, contó.

Yuri demuestra que detrás del glamour y la potencia vocal hay un esfuerzo inmenso y que, aunque cantar en vivo es su esencia, usar playback en ciertas circunstancias no es una falta, sino una necesidad profesional.