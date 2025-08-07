Bad Bunny suele utilizar sus redes sociales como plataformas para compartir detalles de sus proyectos profesionales y presentaciones, no obstante, recientemente sorprendió a sus seguidores al compartir un mensaje con sus condolencias por la muerte del músico Eddie Palmieri.

Fue a través de sus redes sociales, donde el artista puertorriqueño compartió una serie de fotografías de Eddie Palmieri, acompañadas de un emotivo mensaje, haciendo evidente el legado del músico.

“Su música vivirá x100pre”, escribió Bad Bunny, sumandóse a la lista de artistas que han enviado sus condolencias por la muerte del famoso artista.

Bad Bunny alerta tras anunciar la muerte de un reconocido músico (Foto: Instagram)

¿Quién era Eddie Palmieri, reconocido músico que falleció?

Eddie Palmieri, quien era considerado un ícono de la salsa y un pionero del jazz latino, murió a los 88 años, consternando a toda la industria musical, tomando en cuenta el impacto que generó a través de su propuesta musical.

La noticia fue confirmada por su sello discográfico, Fania Records, así como por su familia y colegas, quienes han lamentado la partida de un músico cuya innovación y pasión por los ritmos afrocaribeños marcaron a generaciones enteras.

A lo largo de su prolífica carrera, Eddie Palmieri, apodado “El Rompeteclas”, se destacó por su estilo vanguardista y por la audacia con la que fusionaba géneros. Fue el primer artista latino en ganar un Grammy, un reconocimiento que obtuvo en 1975 por su álbum The Sun of Latin Music.

Con su banda La Perfecta, Palmieri revolucionó la salsa al incluir trombones en lugar de trompetas, creando un sonido distintivo que lo catapultó a la fama. Su legado incluye más de 30 álbumes y un impacto imborrable en la historia de la música latina.