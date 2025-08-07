Charlie Zaa: “Aunque el mundo me deje sin nada, yo lo tengo todo en Cristo”

En una esquina especial de su casa, rodeado de premios, fotografías y recuerdos, Charlie Zaa conversa con Publimetro sobre su regreso a México como parte de La Historia Continúa Tour, su nuevo álbum y la forma en que ha enfrentado los señalamientos en redes sociales.

Con más de dos décadas de carrera, Charlie Zaa sigue demostrando que la música romántica tiene alma, vigencia y poder. Su más reciente disco, La Historia Continúa, superó los 2.4 millones de reproducciones en Spotify en su primera semana, conectando con una audiencia nueva y fiel, mientras explora sonidos que van del bolero a la salsa, sin perder la esencia que lo convirtió en ícono del bolero pop latino.

Charlie Zaa: “Aunque el mundo me deje sin nada, yo lo tengo todo en Cristo” (Foto: Cortesía)

“Estoy como el buen vino. Entre más tiempo pasa, mejores cosas florecen. Si el tiempo se usa bien, buenos frutos vienen. No me preocupo tanto por el futuro, sino por ser mejor todos los días: como esposo, como artista y como cristiano. Este álbum es uno de los mejores que he hecho. Es multigénero, multimusical, con canciones en waltz, bolero pop, bachata, salsa... Todo fue creado cuidadosamente para complacer a mi público. Mi hijo escribió ocho temas, entre ellos Cenicienta, que cantamos juntos, y es una joya”, señaló.

En los últimos meses, el músico ha dado de qué hablar por temas más allá de la música, y es el propio Zaa, quien señaló: “Que todo hace parte de los planes de Dios. Él no trae cargas que no podamos soportar. Las tribulaciones también construyen. Aunque el mundo me deje sin nada, yo lo tengo todo en Cristo que me fortalece. Mi identidad no cambia. Si tengo o no tengo, si estoy enfermo o sano, feliz o triste, soy el mismo. Y eso es lo que quiero decirle al público y a los medios que me han abierto sus puertas desde 1996: sigo siendo el mismo. Gloria a Dios por eso”.

Con más de 20 millones de discos vendidos, Charlie Zaa es una de las figuras más importantes del bolero pop en Latinoamérica.

“La vida es cíclica. A veces quiero estar solo, a veces quiero estar rodeado. Pero mi música no tiene un tiempo específico. Hoy hace parte de playlists de mucha gente. Por eso me mantengo fiel al ADN con el que me di a conocer. Aunque haga salsa, sigo siendo el mismo. Muchos no saben que comencé en la salsa, no en la música romántica”, puntualizó.

¿Cuándo y dónde se presentará en México?

20 de septiembre estará en La Maraka (CDMX).